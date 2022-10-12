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Реакція на обстріли. У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали за кордон за останні два дні

Фото: Кордон України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У дні масованих ракетних атак 10-11 жовтня українських кордон перетинали по 75 тисяч осіб на добу в обох напрямках. Масового виїзду українців на кордоні немає - пасажиропотік навпаки зменшився.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Із Україні в ці дні виїхали не більше людей, ніж в'їхали на територію нашої країни – пасажиропотік в обох напрямках приблизно однаковий.

"За останні два дні, 10-11 жовтня, пасажиропотік на кордоні впав. В ці дні кордон перетнули кожного дня по 75 тисяч осіб в обох напрямках. Немає переваги виїзду над в'їздом під час перетину кордону, тобто немає масового виїзду. Немає черг на кордоні", - повідомив він.

Фото: В останні дні за кордон виїжджають менше українців (gettyimages.com)

У дні, які передували обстрілам, рух на кордоні був інтенсивнішим.

"До 10 жовтня загальний пасажиропотік коливався на рівні 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках", - уточнив прес-секретар ДПСУ.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців виїхали в Польщу в понеділок 10 жовтня.

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