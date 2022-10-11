На фоне обстрелов. Сколько украинцев выехали в Польшу за последние сутки

Массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября 2022 года многим украинцам напомнили о начале войны в феврале, когда люди начали выезжать из страны.

Сколько наших сограждан выехали в Польшу за последние сутки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные в Twitter польской пограничной службы.

В Польшу выехали 26,4 тысячи человек – меньше, чем в воскресенье

Согласно данным ведомства, 10 октября границу из Украины в Польшу пересекли 19,9 тысячи человек. За ночь до 7 утра 11 октября – еще 6,5 тысячи человек. То есть, всего за сутки в Польшу выехали 26,4 тысяч человек из Украины. Между тем, в Украину из Польши 10 октября въехали 20,2 тысяч человек.

По статистике предыдущих суток, 9 октября границу из Украины в Польшу пересекли 22,7 тысячи человек, еще ночью до 7 утра 10 октября - 6,3 тысячи человек. В общей сложности выехали за сутки 29 тысяч человек. В Украину заехали – 25,7 тысячи.

В "пиковые" дни в начале марта волны украинских беженцев на границе Польши достигали 200 тысяч человек в сутки.

С начала войны 24 февраля из Украины в Польшу въехали 6 млн 927 тысяч человек. В обратном направлении – в Украину – выехали более 5 млн 152 тысяч человек.

Фото: Поддержка украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)

"Куда податься с детьми в Польше" - новые запросы в соцсетях

Вчера многие украинки задумались о вывозе детей за границу. Об этом свидетельствует новая волна вопросов в соцсетях о вариантах убежища и поиске советов:

"Собираюсь приехать с двумя детьми на следующей неделе, ищу жилье по программе 40+";

"Едем первый раз с детьми в Польшу, ничего не понимаю, что нужно делать, знать? Куда обращаться, чтобы получить хоть какое-нибудь жилье";

"Уезжаем в Польшу, нужна ли страховка? Едем из Запорожья".

Ответы на вопросы, как и предложения бесплатного долгосрочного жилья в частных домах или пансионатах с питанием, можно найти в тематических группах Facebook. Например: "Pomoc dla Ukrainy/Помощь Украине", "Помощь беженцам из Украины/Help for refugees from Ukraina", "Mam mieszkanie, dom, pokój dla Ukrainy".

Напомним, мы писали, что в Дании открыли новый городок для украинцев .