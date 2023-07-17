Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации Европы
Европа привлекает туристов со всего мира – с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также побывать в живописных локациях.
Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на thethinkingtraveller.com.
Какие достопримечательности привлекают толпы туристов
Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться". В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:
- Эдинбургский замок, Шотландия;
- Букингемский дворец, Англия;
- Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
- Гранд-канал, Венеция, Италия;
- Римские бани, Бат, Англия;
- Лондонский Тауэр, Англия;
- Лувр, Париж, Франция;
- Акрополь, Афины, Греция;
- Британский музей, Лондон, Англия;
- Музей Орсе, Париж, Франция.
Фото: Эдинбургский замок (pixabay.com)
Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности в популярных среди туристовх Италии, Испании, Греции.
- Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
- Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерия в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
- Греция: Акрополь в Афинах, село Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.
Очевидно, что посещать эти места лучше всего вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будние дни.
Фото: Самая "переполненная" локация Италии – в Венеции (pixabay.com)
Какие пляжи Европы переполнены людьми
Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации в реальности не такие привлекательные, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:
- Элафониси на Крите, Греция;
- пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
- Барселонета в Барселоне;
- Навайо на острове Закинф, Греция;
- пляж Леванте в Аликанте, Испания;
- Красный пляж на Санторини в Греции.
Фото: Пляж в Барселоне (gettyimages.com)
Тем временем, пляжный отдых на юге Европы становится опасным для здоровья из-за рекордной жары. 10 городов Италии объявили красный уровень опасности из-за рисков для здоровья, популярные достопримечательности закрываются на время сиесты.
Напомним, мы писали, что европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии.