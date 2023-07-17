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Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации Европы

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Понедельник 17 июля 2023 08:30
Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации Европы Фото: Пляж в Аликанте, Испания (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европа привлекает туристов со всего мира – с каждым годом все больше путешественников стремятся увидеть города с богатой историей и культурой, а также побывать в живописных локациях.

Какие европейские достопримечательности и пляжи наиболее заполнены людьми, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на thethinkingtraveller.com.

Какие достопримечательности привлекают толпы туристов

Эксперты портала изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться". В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе. Больше всего отзывов о толпах получили:

  1. Эдинбургский замок, Шотландия;
  2. Букингемский дворец, Англия;
  3. Сиам Парк, Тенерифе, Испания;
  4. Гранд-канал, Венеция, Италия;
  5. Римские бани, Бат, Англия;
  6. Лондонский Тауэр, Англия;
  7. Лувр, Париж, Франция;
  8. Акрополь, Афины, Греция;
  9. Британский музей, Лондон, Англия;
  10. Музей Орсе, Париж, Франция.

Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации ЕвропыФото: Эдинбургский замок (pixabay.com)

Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности в популярных среди туристовх Италии, Испании, Греции.

  • Италия: Гранд-канал в Венеции, Музей Ватикана в Риме, Колизей;
  • Испания: Сиам Парк на Тенерифе, рынок Бокерия в Барселоне, Храм Святого Семейства в Барселоне;
  • Греция: Акрополь в Афинах, село Линдос на Родосе, Парфенон в Афинах.

Очевидно, что посещать эти места лучше всего вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будние дни.

Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации Европы

Фото: Самая "переполненная" локация Италии – в Венеции (pixabay.com)

Какие пляжи Европы переполнены людьми

Летом туристы в Европе интересуются не только историческими местами, архитектурой и музеями. Большие толпы отдыхающих заполоняют пляжи. Какие прибрежные локации в реальности не такие привлекательные, как на картинках, и где загорать и купаться придется в толпе:

  • Элафониси на Крите, Греция;
  • пляж Фигового Дерева на кипрском курорте Протарас;
  • Барселонета в Барселоне;
  • Навайо на острове Закинф, Греция;
  • пляж Леванте в Аликанте, Испания;
  • Красный пляж на Санторини в Греции.

Не протолкнуться. Названы самые переполненные туристические локации ЕвропыФото: Пляж в Барселоне (gettyimages.com)

Тем временем, пляжный отдых на юге Европы становится опасным для здоровья из-за рекордной жары. 10 городов Италии объявили красный уровень опасности из-за рисков для здоровья, популярные достопримечательности закрываются на время сиесты.

Напомним, мы писали, что европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии.

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