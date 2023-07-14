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Европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии: популярная локация

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Пятница 14 июля 2023 14:48
Европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии: популярная локация Фото: Курорт Сопот в Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше растет количество туристов из европейских стран. В частности, в два раза вырос поток отдыхающих из Чехии.

Иностранцы выбирают путешествия в Польшу из-за более низких цен, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В 2023 году в Польшу массово поехали чешские туристы – они стекаются на курорты Балтийского моря. Чешский портал Slevomat зафиксировал рост бронирований жилья в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Некоторые чешские туристические агентства отмечают всплеск спроса на отдых в Польше в 2-2,5 раза.

Эксперты отмечают, что Польша привлекает многих иностранцев историческими достопримечательностями, городами, красивейшей природой, морем, озерами и горами.

Но также Польша стала популярна благодаря доступности. Большинство услуг, жилье, рестораны или развлекательные аттракционы дешевле в Польше.

К примеру, в 2023 году неделя пребывания для одного человека в "кочевом" стиле стоит 191,24 евро, бюджетная поездка достигает 224,25 евро, путешествие среднего класса составляет около 341,28 евро, а путешествие класса люкс обходится 736,24 евро. В то же время проживание в гостиничном номере или квартире стоит примерно 35-40 евро за ночь.

Многие туристы из Чешской Республики, которые раньше ездили в Хорватию, стали выбирать Польшу. Одним из популярнейших среди чехов стал польский курорт Сопот на Балтийском море.

"Еще в прошлом году чехи входили в тройку иностранцев, наиболее часто посещавших туристические информационные пункты в Сопоте во время выходных", – заявил глава туристической организации Сопота Бартломей Барский.

По его словам, на поток чешских туристов влияет улучшение транспортных условий – например, по автостраде, соединяющая две страны, чешские граждане могут добраться до польского побережья за несколько часов.

Европейцы начали выбирать отдых в Польше вместо Хорватии: популярная локацияФото: Пирс и пляж в Сопоте (pixabay.com)

Кроме того, Ryanair с марта выполняет рейсы из Праги в Гданьск, город вблизи Сопота.

"Мы не можем ограничиться только немцами или скандинавами. Любой новый рынок, интересующийся нашим регионом, приветствуется", – сказал Барский.

По данным немецкой платформы Statista, в 2022 году больше всего посетителей в Польшу прибыло из Германии (5 219 400), Украины (3 462 000) и Белоруссии (734 900). В то же время, больше всего посетителей из-за пределов Европы было из Соединенных Штатов (452 ​​800).

Также с 23 июня "Чешские железные дороги" запустили ночные поезда на польские морские курорты Леба, Хель и Колобжег.

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