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Красный уровень опасности. В европейских странах готовятся к рекордным температурам

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Пятница 14 июля 2023 13:26
Красный уровень опасности. В европейских странах готовятся к рекордным температурам Фото: Турист в Риме 11 июля (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В южных странах Европы началась жара, которая может побить рекорды температур. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.

В некоторых регионах объявили красный уровень опасности, поскольку из-за жары люди начали терять сознание, а один дорожный работник умер, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euronews.com.

Экстремальную жару связывают с антициклоном "Цербер", который движется через континент из Сахары. Синоптики прогнозируют, что в Италии температура будет достигать 48,8 градуса, более 40 градусов будет в Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции. Экстремальная волна охватит Европу примерно на 2 недели.

Из-за жары 10 итальянских городов, включая Рим, Болонью и Флоренцию, объявили красный уровень опасности. На днях 44-летний работник дорожной службы в Италии упал потерял сознание на работе и умер. Ранее несколько туристов потеряли сознание от теплового удара.

В Греции в ближайшие дни ожидается жара до 44 градусов. Власти запретили доступ к лесам, а муниципалитеты открыли зоны с кондиционерами в общественных зданиях.

Температура на Кипре может подняться до 42 градусов, в Сербии и Румынии – до 39 градусов. В некоторых частях Хорватии ожидается 38 градусов, во Франции – 37 градусов к концу недели. В субботу в Праге температура может достигнуть 36 градусов.

Красный уровень опасности. В европейских странах готовятся к рекордным температурамФото: В Италии ожидают наибольшую жару (gettyimages.com)

В Испании через несколько дней жара может достичь отметки 45 градусов. В одном из регионов страны во вторник со спутника было зафиксировано, что поверхность нагрелась до 60 градусов.

В прошлом году в Европе из-за жары скончались 61 672 человека. Больше всего случаев было в Италии больше (18 010), в Испании – 11 324, а в Германии – 8 173. Специалисты опасаются, что этим летом жара может повлечь за собой гораздо больше смертей.

Напомним, мы писали, что пассажиры в Европе предупреждают о проблемах в аэропортах.

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