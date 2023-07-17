Не проштовхнутися. Названі найбільш переповнені туристичні локації Європи

Європа приваблює туристів з усього світу – з кожним роком все більше мандрівників прагнуть побачити міста з багатою історією та культурою, а також відвідати мальовничі локації.

Які європейські пам'ятки та пляжі найбільше заповнені людьми, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на thethinkingtraveller.com.

Які пам'ятки приваблюють юрби туристів

Експерти порталу вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися". До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі. Найбільше відгуків про натовпи отримали:

Единбурзький замок, Шотландія; Букінгемський палац, Англія; Сіам Парк, Тенеріфе, Іспанія; Гранд-канал, Венеція, Італія; Римські лазні, Бат, Англія; Лондонський Тауер, Англія; Лувр, Париж, Франція; Акрополь, Афіни, Греція; Британський музей, Лондон, Англія; Музей Орсе, Париж, Франція.

Фото: Единбурзький замок ( pixabay . com )

Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.

Італія: Гранд-канал у Венеції, Музей Ватикану у Римі, Колізей;

Іспанія: Сіам Парк на Тенеріфе, ринок Бокерія у Барселоні, Храм Святого Сімейства у Барселоні;

Греція: Акрополь в Афінах, село Ліндос на Родосі, Парфенон в Афінах.

Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.

Фото: "Переповнена" локація Італії – у Венеції ( pixabay . com )

Які пляжі Європи переповнені людьми

Влітку туристи в Європі цікавляться не лише історичними місцями, архітектурою та музеями. Великі юрби відпочивальників заполонюють пляжі. Які прибережні локації насправді не такі привабливі, як на картинках, і де засмагати і купатися доведеться в натовпі:

Елафонісі на Криті, Греція;

пляж Фігового Дерева на кіпрському курорті Протарас;

Барселонета у Барселоні;

Навайо на острові Закінф, Греція;

пляж Леванте в Аліканте, Іспанія;

Червоний пляж на Санторіні в Греції.

Фото: Пляж у Барселоні (gettyimages.com)

Тим часом пляжний відпочинок на півдні Європи стає небезпечним для здоров'я через рекордну спеку. 10 міст Італії оголосили червоний рівень небезпеки через ризики для здоров'я, популярні пам'ятки закриваються на час сієсти.

Нагадаємо, ми писали, що європейці почали обирати відпочинок у Польщі замість Хорватії.