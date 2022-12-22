Дешевле других стран. Какая стоимость жизни в Чехии по опыту беженцев

В Чехии защиту от войны получили почти полмиллиона украинцев – это самое большое количество наших беженцев в Европе на душу населения.

Многие продолжают интересоваться переездом в эту страну. Какая стоимость жизни в Чехии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

За жилье украинцы отдают от 400 евро в месяц

Большая часть расходов украинских беженцев в этой стране – аренда жилья. В столице приходится платить от 10 000 крон (413 евро) за однокомнатную квартиру.

В зависимости от количества комнат, района, метро, типа отопления украинцы платят в Праге 11-20 тысяч крон. За пределами больших городов стоимость жилья соответственно уменьшается.

Стоимость коммунальных услуг сейчас обходится от 2000-3500 крон (82-145 евро). Платежи в большой квартире могут достигать 8000 крон (330 евро). Кроме того, с беженцев начали брать оплату за вывоз мусора.

Также за мобильную связь и домашний интернет выходит 400-600 крон.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyiages.com)

Транспорт и покупка продуктов

Проездной билет на автобусы, трамваи, метро и поезда для украинцев с временной защитой – 165 крон в месяц. Если нужно ехать на работу в Прагу из пригорода – ежемесячно еще 600-1000 крон. Но машиной дороже, потому что 1 л бензина – ориентировочно 55 крон (2,3 евро).

В супермаркетах можно выбрать продукты со скидкой 20–50%. Общая стоимость продуктовой корзины для семьи – 5000-7000 крон (200-300 евро).

Школьные обеды стоят 700-800 крон в месяц.

Фото: Общественный транспорт в Праге (pixabay.com)

Расходы на медицинские услуги

После первых 150 дней бесплатное медицинское страхование получают дети, пожилые и безработные, состоящие на учете в центрах занятости – правительствах труда. Остальные украинцы должны платить самостоятельно – около 2300 крон (95 евро).

Абонемент к частному врачу – 2000-2500 крон в год. Лечение зубов и пломбы – около 1500 крон за один зуб.

Общие расходы семьи с детьми

Большинство украинских беженцев в Чехии – женщины с детьми. Ко всем расходам добавляется одежда и обувь. У матери с 1-2 детьми расходы в месяц составляют 20000-35000 крон (826-1445 евро).

Хотя это значительная сумма, но они существенно меньше, чем в других европейских странах. В рейтинге Mercer Cost of Living 2022 Прага заняла 60 место из 227 городов. Жить в чешской столице дешевле, чем в Лондоне, Дублине и Милане.

Украинские беженцы в Чехии получают гуманитарную помощь первые 6 месяцев – 5000 крон на одного человека в месяц. С 7 месяца выплаты зависят от возраста: детям до 18 лет – 3320 крон, совершеннолетним – 4620 крон.

Напомним, мы писали, что виза в Канаду аннулирует временную защиту в Чехии.