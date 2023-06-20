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Причастность к победе. В Польше открылся музей, где поляки покупают трофеи ВСУ

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Вторник 20 июня 2023 15:46
Причастность к победе. В Польше открылся музей, где поляки покупают трофеи ВСУ Фото: Один из лотов – обломок вертолета Ка-52 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В польском городе Гданьск открыли уникальный музей, в котором экспонаты – трофеи ВСУ. Их продают, чтобы передать средства в помощь украинским военным.

Каждый из экспонатов – лот благотворительного аукциона. А это и обломок вертолета К-52, шлем или дешевый тактический нож врага, рассказали TRAVEL РБК-Украина в благотворительном фонде "Фундация Gremi Personal".

Трофеи попадали в руки военных после многочасовых боев и рейдов в глубокий тыл врага. Полученные артефакты защитники присылают в музей, основанный на базе фонда.

Открытие музея стало событием в Польше, а наибольший интерес вызвал обломок вертолета Ка-52. Этот российский "аллигатор" был сбит польским ПЗРК Piorun.

"Полякам важно чувствовать причастность к победе. Но мы используем музей и чтобы привлечь внимание тех, для кого война далеко. Хотим напомнить, что по соседству с Польшей идут кровопролитные бои, гибнут от обстрелов мирные жители, дети", – рассказывает основатель Фундации Gremi Personal Евгений Кириченко.

Он добавляет, что в экспозиции есть обломок ракеты "Искандер". Но самый дорогой экспонат сейчас – обломок ударного вертолета Ка-52, приехавший из Донбасса.

"Десантник 79 ОДШБ получил команду сбить вражеский БПЛА Орлан-10, но "случайно" сбил ударный вертолет К-52. Стартовая цена лота – 30 тысяч злотых (265,5 тыс. грн)", – рассказывают в фонде.

Фото: Экспонаты из музея трофеев ВСУ в Гданьске (предоставлены РБК-Украина)

Также из Бахмута в музей приехал кусок "Малыша". Разведчики нашли этот ночной оптический прицел российского производства на позициях оккупантов после пятичасового боя. Стартовая цена лота – 10 тыс. злотых (88,5 тыс. грн).

В Чернобаевке нашли газету "Красная Звезда" от 18 июля 2022 года. Накануне украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами. Один был расположен в Чернобаевке. В газете оккупантам рассказывают, что "киевский режим коварен и бесчеловечен". Стартовая цена лота – 1 тыс. злотых (8850 грн).

Есть в музее и котелок русского оккупанта с написанным позывным "Демоном" с амулетами, не похожими на христианские. Лот нашли в поселке Киевской области, где больше месяца жили и мародерили оккупанты. Стартовая цена – 500 злотых (4425 грн).

Офицерский тактический нож стал трофеем в ходе рейда в глубокий тыл. Оказалось, что это дешевый китайский нож с AliExpress. Среди экспонатов – жгут Эсмарха, который использовался во время Первой мировой, советский шлем образца 1942 года.

"Цель музея – напомнить всем о том, что война еще продолжается и Украине нужна помощь со всего мира. Экспонаты демонстрируют европейцам, что российская армия – никакая не вторая армия мира, как заявляет российская пропаганда. Большая часть трофеев – хлам шестидесятилетней давности. Это не новейшие разработки ВПК, а советский хлам, завернутый в дешевый "фантик". И вся их "современная" стратегия и тактика – завалить мясом и железом. Украинцы могут выиграть войну, если получат достаточно оружия", – говорят в Фундации Gremi Personal.

Основатели музея отмечают, что в Польше таких лотов-трофеев нет ни у кого. В помощь армии перечисляют плату за входные билеты, инвенты. Также за фото на фоне экспонатов желающие делают донат. Селфи, которые поляки и украинцы в Польше делают с обломками "аллигатора" Ка-52 или тубусом от противотанкового комплекса, принесли в фонд уже более 100 тысяч гривен.

Напомним, мы писали, сколько украинцам можно находиться в Польше во время войны.

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Польша трофеї Вооруженные силы Украины
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