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Изменения в закон. Сколько украинцам можно находиться в Польше во время войны

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 15:30
Изменения в закон. Сколько украинцам можно находиться в Польше во время войны Фото: Поддержка украинцев в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Срок легального пребывания украинцев в Польше в связи с войной в Украине продлен до 4 марта 2024 года. Соответствующие правки в спецзакон о помощи гражданам Украины 29 мая подписал президент Анджей Дуда.

Сколько времени можно находиться в Польше разным категориям наших граждан, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

12 апреля Сейм Польши проголосовал за внесение изменений в Спецзакон о помощи гражданам Украины, выехавшим в Польшу в связи с войной. После подписания президентом вступают в силу следующие нормы:

  • пребывание на территории Польши граждан Украины, легально прибывших в Польшу с 24 февраля 2022 года, будет считаться легальным до 4 марта 2024 года;
  • пребывание ребенка, родившегося на территории Польши, легально в течение периода, касающегося матери;
  • пребывание гражданина Украины, имеющего карту поляка и прибывшего в Польшу после 24 февраля 2022 года, считается легальным до 4 марта 2024 года. Так же – и ближайших членов его семьи.

Некоторые категории украинцев будут иметь право оставаться в Польше и после 4 марта 2024 – до 31 августа 2024 года. Такие нормы касаются детей и взрослых (также опекунов несовершеннолетних), приехавших в страну после 24 февраля 2022 года:

  • дети, которые на 4 марта 2024 посещают дошкольное учебное заведение;
  • дети, получающие школьное или другое образование – в польских или украинских школах, в том числе дистанционно;
  • лица, которые не позднее 2022/2023 учебного года начали обучение в гимназии, лицее или школе для взрослых.

До 30 сентября 2024 года разрешат остаться на территории Польши ученикам, которые будут сдавать экзамен на аттестат зрелости.

Срок пребывания граждан Украины, приехавших в Польшу до 24 февраля 2022 года, продлили до 24 августа 2023 года.

Напомним, мы писали, как доехать в Германию из городов Польши.

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