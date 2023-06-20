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Причетність до перемоги. У Польщі відкрився музей, де поляки купують трофеї ЗСУ

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Вівторок 20 червня 2023 15:46
Причетність до перемоги. У Польщі відкрився музей, де поляки купують трофеї ЗСУ Фото: Один з лотів – уламок вертольоту Ка-52 (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У польському місті Гданськ відкрили унікальний музей, в якому експонати – трофеї ЗСУ. Їх продають, щоб передати кошти на допомогу українським військовим.

Кожен з експонатів є лотом благодійного аукціону. А це і уламок гвинтокрила К-52, шолом чи дешевий тактичний ніж ворога, розповіли TRAVEL РБК-Україна у благодійному фонді "Фундація Gremi Personal".

Трофеї потрапляли до рук військових після багатогодинних боїв та рейдів у глибокий тил ворога. Здобуті артефакти захисники надсилають до музею, який заснований на базі фонду.

Відкриття музею стало подією у Польщі, а найбільше захоплення викликав уламок вертольоту Ка-52. Цей російський "алігатор" був збитий польським ПЗРК Piorun.

"Полякам важливо відчувати причетність до перемоги. Але ми використовуємо музей і щоб привернути увагу тих, для кого війна далеко. Хочемо нагадати, що по сусідству з Польщею йдуть кровопролитні бої, гинуть від обстрілів мирні жителі, діти", – розповідає засновник Фундації Gremi Personal Євген Кириченко.

Він додає, що в екпозиції є уламок ракети "Іскандер". Але найдорожчий експонат наразі – уламок ударного гвинтокрила Ка-52, який приїхав з Донеччини.

"Десантник 79 ОДШБ отримав команду збити ворожий БПЛА Орлан-10, але "випадково" збив ударний гвинтокрил К-52. Стартова ціна лота – 30 тисяч злотих (265,5 тис. грн)", – розповідають у фонді.

Фото: Експонати з музею трофеїв ЗСУ в Гданську (надані РБК-Україна)

Також із Бахмута до музею приїхав шматок "Малыша". Розвідними знайшли цей нічний оптичний приціл російського виробництва на позиціях окупантів після п`ятигодинного бою. Стартова ціна лота – 10 тис. злотих (88,5 тис. грн).

У Чорнобаївці знайшли газету “Красная Звезда” від 18 липня 2022. Напередодні українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами. Один був розташований у Чорнобаївці. У газеті окупантам розповідають, що "киевский режим коварен и бесчеловечен”. Стартова ціна лота — 1 тис. злотих (8850 грн).

Є у музеї й казанок російського окупанта з написаним позивним "Демон" з амулетами, не схожими на християнські. Лот знайшли в селищі на Київщині, де понад місяць жили й мародерили окупанти. Стартова ціна – 500 злотих (4425 грн).

Офіцерський тактичній ніж став трофеєм у ході рейду у глибокий тил. Виявилося, що це дешевий китайський ніж з AliExpress. Також серед експонатів – джгут Есмарха, що використовувався під час Першої світової, радянський шолом зразка 1942 року.

"Мета музею – нагадати всім про те, що війна ще триває і Україні потрібна допомога з усього світу. Експонати демонструють європейцям, що російська армія – ніяка не друга армія світу, як заявляє російська пропаганда. Велика частина трофеїв – непотріб шестидесятирічної давнини. Це не новітні розробки ВПК, а радянський мотлох, загорнутий у дешевий "фантик". І вся їхня "сучасна" стратегія і тактика – завалити м'ясом і залізом. Українці можуть виграти війну, якщо отримають достатньо зброї", – кажуть у Фундації Gremi Personal.

Засновники музею зауважують, що у Польщі таких лотів-трофеїв немає ні в кого. На допомогу армії перераховують плату за вхідні квитки, івенти. Також за фото на фоні експонатів охочі роблять донат. Селфі, які поляки та українці у Польщі роблять з уламками "алігатора" Ка-52 чи тубусом від протитанкового комплекса, принесли у фонд вже більше 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми писали, скільки українцям можна перебувати у Польщі під час війни.

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