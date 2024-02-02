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Дешевые билеты на море. Ryanair открывает новые рейсы в популярную локацию Италии

Пятница 02 февраля 2024 12:44
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Дешевые билеты на море. Ryanair открывает новые рейсы в популярную локацию Италии Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествия к теплому морю в Европе можно совершить по доступным ценам, если лететь с бюджетными авиакомпаниями. Лоукостер Ryanair добавляет новые рейсы в Сардинию в Италии из разных европейских городов.

Отправиться самолетом по бюджетной цене можно будет из восьми европейских стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала открытие новых 10 рейсов в Ольбию в Италии. Пассажиры из Польши, Англии, Австрии и других стран Европы смогут летать на Сардинию весной.

В частности, новые рейсы на Сардинию будут проходить по следующим маршрутам:

  • Ольбия – Краков: с 1 мая дважды в неделю;
  • Ольбия – Милан Бергамо: со 2 апреля ежедневные рейсы;
  • Ольбия – Брюссель Шарлеруа: со 2 мая два раза в неделю;
  • Ольбия – Болонья: со 2 апреля ежедневные рейсы;
  • Ольбия – Копенгаген: с 1 мая дважды в неделю;
  • Ольбия – Дублин: со 2 июля два раза в неделю;
  • Ольбия – Лондон Станстед: с 1 мая три раза в неделю;
  • Ольбия – Париж Бове: со 2 июня два раза в неделю;
  • Ольбия – Триест: с 3 апреля три раза в неделю;
  • Ольбия – Вена: с 3 мая дважды в неделю.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Например, если запланировать отдых на Сардинии на майские праздники, то цены будут следующие: 1 мая из Кракова в Ольбию – 51 евро, 8 мая из Ольбии в Краков – 30 евро, из Вены в Ольбию 10 мая – 52 евро, тогда как из Ольбии в Вену 3 мая – 45 евро.

Аиакомпания Ryanair уже запланировала расширение своей географии полетов и добавила рейсы в Италию из стран Европы с весны 2024 года. В частности, путешествовать в популярные локации можно будет из Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Испании, Франции, Португалии. Также будет новый рейс в Венгрию из Молдовы.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево улететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

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