Спрос на украиноязычных работников в Польше вырос в 10 раз: причины

В Польше в последние полгода стремительно растет спрос на работников со знанием украинского языка. С начала 2023 года динамика продолжает расти.

О такой тенденции TRAVEL РБК-Украина сообщили в международном агентстве Gremi Personal.

Количество запросов на украиноязычных работников выросло в 10 раз

Пиковый рост запросов на украиноязычных работников в Польше фиксируется с августа 2022 года. Только во второй половине прошлого года количество таких запросов уже превысило тысячу, хотя в предыдущие годы за год было 200-250.

В то же время в Польше наблюдаются и другие тенденции – за январь-сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали более 10 тысяч украинских компаний. Об этом идет речь в отчете Польского Экономического института.

Всего в Польше насчитывается более 25 тысяч предприятий, в которых хотя бы одним из акционеров является украинская компания. Украинцы в Польше стремятся работать с украинскими компаниями, по меньшей мере, благодаря возможности оказаться в привычной языковой среде, считают в агентстве.

"К тому же это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине. В то же время и украинские компании также имеют запрос работать с украинцами. В нашем агентстве есть и примеры сотрудничества с представителями военно-промышленного сектора, которые перенесли производство в Польшу в целях безопасности. Надеемся, что мы становимся свидетелями нового тренда", – говорит директор департамента рекрутации агентства Анна Джоболда.

Фото: Украинцы в Польше стремятся работать с украинскими компаниями (unsplash.com/campaign-creators)

Украинский бизнес расширяется на новые рынки

В Европу из-за войны уехали миллионы украинцев. По официальным данным, в Польше остаются более 1 млн украинских беженцев. И столько же тех, кто приехали в Польшу до начала войны.



Миллионы украинцев, которые сейчас находятся в Европе, привыкли к украинским продуктам или сервисам и хотят продолжать пользоваться ими, даже находясь в Польше или Германии, обращает внимание эксперт.

"Ввиду этих обстоятельств бизнесы начинают реагировать, осуществляя внешнюю экспансию на новые рынки. Такая тенденция вызывает дополнительные стимулы и для польского рынка, который является большим и без конкурентов из Украины. Однако все игроки понимают, что сейчас можно развиваться, осуществляя диверсификацию и расширение", – добавляет Анна Джоболда.

Фото: Работа без знания польского языка (freepik.com)

В агентстве отмечают, что запросы украинских бизнесов, которые переезжают, имеют свою специфику.

Например, таких работников, как менеджеры по продажам, украинский бизнес ищет среди поляков или украинцев, хорошо владеющих польским языком. Однако если работа не требует внешней коммуникации, украинские компании ищут украиноязычных сотрудников.

Напомним, мы писали, что в Польше готовят важные изменения в легализации украинских беженцев.