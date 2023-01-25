Попит на україномовних працівників у Польщі зріс у 10 разів: причини

У Польщі за останні півроку стрімко зростає попит на працівників зі знанням української мови. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати.

Про таку тенденцію TRAVEL РБК-Україна повідомили у міжнародній агенції Gremi Personal.

Кількість запитів на україномовних працівників зросла в 10 разів

Пікове зростання запитів щодо україномовних працівників у Польщі фіксується із серпня 2022 року. Лише у другій половині минулого року кількість таких запитів вже перевищила тисячу, хоча в попередні роки за рік було 200-250.

Водночас у Польщі спостерігається й інші тенденція – за січень-вересень 2022 року у країні зареєстрували понад 10 тисяч українських компаній. Про це йдеться у звіті Польского Економічного інституту.

Загалом у Польщі нараховується понад 25 тисяч підприємств, в яких принаймні одним із акціонерів є українська компанія. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями, щонайменше завдяки можливості опинитись у звичному мовному середовищі, вважають в агенції.

"До того ж, це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні. Водночас й українські компанії також мають запит працювати з українцями. В нашій агенції є і приклади співпраці з представниками військово-промислового сектору, які перенесли виробництво до Польщі в цілях безпеки. Сподіваємось, що ми стаємо свідками нового тренду", – каже директорка департаменту рекрутації агентства Анна Джоболда.

Фото: Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями (unsplash.com/campaign-creators)

Український бізнес розширюється на нові ринки

У Європу через війну виїхали мільйони українців. За офіційними даними, у Польщі залишаються понад 1 млн українських біженців. І стільки ж тих, хто приїхав у Польщі до початку війни.



Мільйони українців, які зараз перебувають у Європі, звикли до українських продуктів чи сервісів та мають бажання продовжувати користуватися ними, навіть знаходячись у Польщі чи Німеччині, звертає увагу експерт.

"Зважаючи на ці обставини, бізнеси починають реагувати, здійснюючи зовнішню експансію на нові ринки. Така тенденція викликає додаткові стимули і для польского ринку, який є великим і без конкурентів з України. Однак, усі гравці розуміють, що зараз можна розвиватися, здійснюючи диверсифікацію та розширення", – додає Анна Джоболда.

Фото: Робота без знання польської мови (freepik.com)

В агенції зазначають, що запити українських бізнесів, які переїжджають, мають свою специфіку.

Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, український бізнес шукає серед поляків чи українців, які добре володіють польською мовою. Однак, якщо робота не вимагає зовнішньої комунікації, українські компанії шукають україномовних співробітників.

Нагадаємо, ми писали, у Польщі готують важливі зміни у легалізації українських біженців.