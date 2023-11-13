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Более 4000 гривен. Как получить деньги на лечение собаки или кота в Польше

Понедельник 13 ноября 2023 16:55
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Более 4000 гривен. Как получить деньги на лечение собаки или кота в Польше Фото: Кот в магазине в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше можно получить деньги на лечение собаки или кошки. Помощь оказывают местные органы власти по всей стране.

Получить на услуги ветеринара можно 500 злотых – более 4300 грн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В Польше действует программа субсидирования ветеринарных услуг, направленная на борьбу с беспризорностью животных и улучшение условий их жизни. По программе "500 плюс за собаку и кота" можно получить 500 злотых (4368 грн) однократно максимум на двух животных.

Чтобы получить средства для лечения домашнего животного, нужно соответствовать условиям программы:

  • быть владельцем собаки или кота;
  • проживать на территории гмины, участвующей в программе;
  • подать заявление в гмину или ратушу города вместе с документом владельца, документами на животное и счет от ветеринара за проведенное лечение.

Заявления рассматривают до 30 дней. Затем денежные средства поступают на банковский счет.

Поскольку программа "500+ на собаку и кота" финансируется за средства местного бюджета, в разных городах даты завершения не совпадают. Например, в Варшаве и Кракове за выплатой можно обратиться до 31 декабря 2023 года, а во Вроцлаве – до 30 ноября 2023 года или до исчерпания средств.

Также следует учесть, что в программе принимают участие не все населенные пункты, поэтому стоит поинтересоваться о выплатах в ближайшем управлении.

Напомним, мы писали, летом в Польше начали массово болеть и гибнуть кошки. Впоследствии причину нашли, а владельцам дали советы.

Также мы раньше рассказывали, как заехать в Украину с домашними животными.

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