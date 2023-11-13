Понад 4000 гривень. Як отримати гроші на лікування собаки чи кота у Польщі

У Польщі можна отримати гроші на лікування собаки чи кота. Допомогу надають місцеві органи влади по всій країні.

Отримати на послуги ветеринара можна 500 злотих – понад 4300 грн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У Польщі діє програма субсидування ветеринарних послуг, яка спрямована на боротьбу зі безпритульністю тварин та на покращення умов їхнього життя. За програмою "500 плюс за собаку і кота" можна отримати 500 злотих (4368 грн) одноразово максимум на двох тварин.

Щоб отримати кошти на лікування домашньої тварини, треба відповідати умовам програми:

бути власником собаки або кота;

проживати на території гміни, яка бере участь у програмі;

подати заяву до гміни або ратуші міста разом із документом власника, документами на тварину та рахунок від ветеринара за проведене лікування.

Заяви розглядають до 30 днів. Потім кошти надходять на банківський рахунок.

Оскільки програма "500+ на собаку та кота" фінансується за кошти місцевого бюджету, у різних містах дати завершення не збігаються. Напркилад, у Варшаві та Кракові по виплату можна звернутися до 31 грудня 2023 року, а у Вроцлаві – до 30 листопада 2023 року або до вичерпання коштів.

Також слід врахувати, що участь у програмі беруть не всі населені пункти, тому варто поцікавитися про виплати у найближчому управлінні.

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