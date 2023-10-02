ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потеря выплат. Сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев

Польша, Варшава, Понедельник 02 октября 2023 12:02
UA EN RU
Потеря выплат. Сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Прекращение льгот и выплат для украинских беженцев в Польше поддерживает часть польского общества. О том, что текущая программа поддержки действует до конца года, недавно заявили в правительстве.

Сколько поляков поддерживают продолжение помощи бежавшим от войны, а сколько хотят прекращения выплат украинцам, РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Мнения поляков о дальнейшей поддержке беженцев с 1 января 2024 года разделились. Новый опрос исследовательской компании Ipsos установил, что 49% опрошенных поддерживают продолжение помощи украинцам в Польше. 42% респондентов высказались против.

Среди поддерживающих продление льгот 23% высказались за то, чтобы однозначно продолжать поддерживать украинцев, а 26% выбрали вариант "скорее продолжать поддерживать".

Однако 22% опрошенных поддерживают решительное прекращение помощи, а 20% выбрали ответ "я бы прекратил поддержку".

Впрочем, эксперты считают такие результаты опроса обнадеживающими.

"Было очевидно, что это когда-нибудь закончится. Этот период длится дольше, чем я думала. Это значит, что мы готовы дольше толеровать эту помощь", – сказала Магдалена Хрчонович из OKO.press.

Опрос демонстрирует, что поляки хорошо знают о ситуации в Украине и о необходимости поддержки этой страны, а также людей, которые переехали в Польшу из-за войны, отметил заместитель руководителя "Gazety Wyborczej" Роман Имельски.

Он обратил внимание, что сейчас украинские беженцы начали переезжать в Германию, что создает большую проблему Польше.

"Компании внезапно начинают терять работников. Мы начинаем понимать, что Украину нужно всячески поддерживать", – подытожил он.

Ранее мы рассказывали, что в Польше могут свернуть выплаты украинцам. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.

Также мы писали, почему отношение поляков к украинским беженцам ухудшается. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша виплати
NEWS
Сбитые дроны и попадания: что известно о ночной атаке
Сбитые дроны и попадания: что известно о ночной атаке
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского