В Польше увеличат выплаты на детей: сколько будут получать украинцы

Польские власти увеличивают выплаты на детей, которые могут получать и украинцы. Размер ежемесячного пособия "500+" (500 злотых) увеличат до 800 злотых (7100 грн).

Увеличенную помощь можно будет получать с начала следующего года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Об увеличении выплат объявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, с 1 января 2024 года пособие вырастет на 300 злотых. При этом программа останется под тем же названием и условия для получения выплат не изменятся.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что правительство рассмотрит эти предложения на следующем заседании.

На ежемесячные выплаты в 500 злотых на ребенка до 18 лет имеют право как польские граждане, так и легально проживающие в стране иностранцы. Поэтому деньги получают украинские беженцы и украинцы, жившие в Польше до войны.

Чтобы оформить помощь на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:

сайта PUE ZUS (или мобильного приложения mZUS);

портала Emp@tia;

банковских сервисов.

К заявлению необходимо добавить документ о законном проживании на территории страны:

карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда";

номер PESEL с отметкой UKR;

вид на постоянное жительсво;

решения о предоставлении статуса беженца.

По официальным данным, за 7 лет действия программы поддержки семей "500+" Польша выплатила более 220 млрд злотых.

Напомним, мы писали, что в Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.