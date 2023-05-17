UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі збільшать виплати на дітей: скільки отримуватимуть українці

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польська влада збільшує виплати на дітей, які можуть отримувати й українці. Розмір щомісячної допомоги "500+" (500 злотих) збільшать до 800 злотих (7100 грн).

Збільшену допомогу можна буде отримувати з початку наступного року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Про збільшення виплат оголосив голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського. За його словами, з 1 січня 2024 року допомога зросте на 300 злотих. При цьому програма залишиться під тією самою назвою та умови для отримання виплат не зміняться.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що уряд розгляне ці пропозиції вже на наступному засіданні.

На щомісячні виплати в 500 злотих на дитину до 18 років мають право як польські громадяни, так і іноземці, що легально проживають у країні. Тому гроші отримують українські біженці та українці, які жили в Польщі до війни.

Щоб оформити допомогу на дитину, українцям слід подати заявку в ZUS за допомогою:

  • сайту PUE ZUS (чи мобільного додатку mZUS);
  • порталу Emp@tia;
  • банківських сервісів.

До заяви необхідно додати документ про законне проживання на території країни:

  • карта побиту з позначкою "доступ до ринку праці";
  • номер PESEL з позначкою UKR;
  • посвідка на постійне проживання;
  • рішення про надання статусу біженцяі.

За офіційними даними, за 7 років дії програми підтримки родин "500+" було Польща виплатила понад 220 млрд злотих.

Нагадаємо, ми писали, що у Варшаві відкрили безкоштовний медичний центр для українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщавиплати