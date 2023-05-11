В Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев: как записаться
В столице Польши заработал медицинский центр для украинских беженцев, в котором можно пройти обследование и лечение бесплатно.
В учереждении будут доступны консультации врачей разной специализации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ua.pl.
Центр медицинской помощи беженцам (Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodzcow) в Варшаве заработал как пилотный проект гуманитарной помощи украинцам в Польше. Программа будет реализована благодаря сотрудничеству Военно-медицинского института и медиков Вооруженных сил Королевства Иордания.
Цель проекта – определить, в какой помощи больше всего нуждаются бежавшие от войны в Украине и как ее оказывать, учитывая, что у большинства людей нет с собой медицинских документов.
На сайте Военно-медицинского института отмечается, что украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года, будут не только лечить, но и заботиться о профилактике заболеваний и прививках. Воспользоваться помощью в центре могут следующие категории:
- граждане Украины;
- неукраинские супруги граждан Украины,
- граждане Украины с Картой поляка;
- ближайшие родственники граждан Украины с Картой поляка.
Обратиться можно будет по поводу следующих услуг:
- консультации педиатра, терапевта, гинеколога, хирурга и психолога;
- лабораторная и визуализационная диагностика;
- прививки для взрослых и детей.
Фото: Обзор украинских детей в Польше (gettyimages.com)
Записаться на прием к врачу можно:
- непосредственно в регистратуре Центра по адресу: ул. Szaserów 128, Warszawa (здание модульной больницы);
- по телефонам 261 817 852 и 261 817 865.
Со временем такие центры планируют открыть и в других городах Польши.
Напомним, что мы писали, сколько в Польше будет действовать программа бесплатного жилья.
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