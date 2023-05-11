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В Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев: как записаться

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Четверг 11 мая 2023 17:58
В Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев: как записаться Фото: Медицинский центр для украинских беженцев в Варшаве (wim.mil.pl)
Автор: Ольга Маджумдар

В столице Польши заработал медицинский центр для украинских беженцев, в котором можно пройти обследование и лечение бесплатно.

В учереждении будут доступны консультации врачей разной специализации, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ua.pl.

Центр медицинской помощи беженцам (Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodzcow) в Варшаве заработал как пилотный проект гуманитарной помощи украинцам в Польше. Программа будет реализована благодаря сотрудничеству Военно-медицинского института и медиков Вооруженных сил Королевства Иордания.

Цель проекта – определить, в какой помощи больше всего нуждаются бежавшие от войны в Украине и как ее оказывать, учитывая, что у большинства людей нет с собой медицинских документов.

На сайте Военно-медицинского института отмечается, что украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года, будут не только лечить, но и заботиться о профилактике заболеваний и прививках. Воспользоваться помощью в центре могут следующие категории:

  • граждане Украины;
  • неукраинские супруги граждан Украины,
  • граждане Украины с Картой поляка;
  • ближайшие родственники граждан Украины с Картой поляка.

Обратиться можно будет по поводу следующих услуг:

  • консультации педиатра, терапевта, гинеколога, хирурга и психолога;
  • лабораторная и визуализационная диагностика;
  • прививки для взрослых и детей.

В Варшаве открыли бесплатный медицинский центр для украинцев: как записатьсяФото: Обзор украинских детей в Польше (gettyimages.com)

Записаться на прием к врачу можно:

  • непосредственно в регистратуре Центра по адресу: ул. Szaserów 128, Warszawa (здание модульной больницы);
  • по телефонам 261 817 852 и 261 817 865.

Со временем такие центры планируют открыть и в других городах Польши.

Напомним, что мы писали, сколько в Польше будет действовать программа бесплатного жилья.

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