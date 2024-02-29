В Польше отменили раздачу бесплатных ноутбуков школьникам: причины

Бесплатные ноутбуки ученикам 4-х классов больше выдавать не будут. Польское правительство останавливает эту программу из-за нехватки средств.

Для школьников введут другую программу по раздаче оборудования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Об отмене программы раздачи ноутбуков всем без исключения четырехклассникам в Польше сообщили министр образования Польши Барбара Новацкая и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

Программу, которую в прошлом году начало предыдущее правительство, продолжать не будут. Окружная прокуратура в Варшаве была предупреждена о возможном злоупотреблении предшественниками во время проведения тендера на закупку оборудования.

При реализации программы по дарению ноутбуков ученикам 4 классов закупили слишком много техники. Потому 10 тысяч ноутбуков вернулись на склады.

Новое правительство не знает, что делать с лишними ноутбуками, потому что закон не позволяет передать их тем, кто действительно нуждается в такой технике. Их можно только раздать учащимся 4-х классов.

В то же время действующее польское правительство планирует ввести новую программу – "Цифровой ученик". Известно, что будет предусмотрена раздача техники для обучения, но не всем.

Те ноутбуки, которые ученики получили от государства осенью 2023 года, возвращать не придется.

Напомним, мы писали, что в польских школах готовят изменения для украинских детей. Введут уроки украинского языка и культуры.

Также мы рассказывали, что в Польше посчитали всех украинских учеников, которые учатся в польских учебных заведениях. Их больше, чем сообщалось ранее.

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