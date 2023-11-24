Сколько украинских детей учатся в школах Польши: новые данные

В Министерстве образования и науки Польши посчитали всех украинских учеников, обучающихся в польских учебных заведениях. Их уже более 286 тысяч человек – больше, чем сообщалось ранее.

Почти две трети учеников и студентов приехали в страну после начала войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Количество украинцев в польских школах и детсадах значительно больше, чем ранее сообщалось. По данным польского МОН, в стране сейчас учатся 286 534 украинских учеников и студентов. Из них 183 461 приехали как беженцы, а 103 073 находились в Польше до войны.

Среди тех украинцев, которые приехали в Польшу до войны – большинство студентов вузов (почти 39 тысяч человек), а в начальных школах учатся 32 тысячи детей. В то же время, среди беженцев большинство школьного возраста – школы посещают почти 113 тысяч украинских детей, а в высших учебных заведениях учатся более 11 тысяч бежавших от войны. Из 42,5 тысяч украинских детей в детсадах – 28 тысяч имеют статус временной защиты.

По данным правительства, 1 719 257 граждан Украины имеют статус беженца в Польше, в том числе 35,8% – дети до 18 лет. Еще примерно 1,5 млн человек – это украинцы, которые были там до войны.

В этом учебном году количество украинских детей в учебных заведениях увеличилось на 6,5 тысяч человек. На 4000 детей стало меньше в начальных школах, но на столько же выросло количество украинских учеников в средних классах.

Фото: Поддержка украинцев в Польше (gettyimages.com)

Дети беженцев также имеют доступ к специальному образованию:

427 украинских учеников учатся в школах искусств;

61 – в школах балета;

285 – в школах музыки;

почти 8,5 тысяч посещают профессионально-технические училища.

Дополнительные бесплатные уроки польского языка получает треть детей беженцев – 66 834 человек.

Впрочем, эксперты предостерегают, что значительная часть украинских детей остается не интегрированной в образовательную систему Польши. По оценкам организации "Центр гражданского образования", не посещают школы от 170 тысяч до 200 тысяч украинских детей. Учатся ли они дистанционно в украинских школах, проконтролировать невозможно.