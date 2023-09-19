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В Польше раздают тысячи книг на украинском языке: как получить подарок

Вторник 19 сентября 2023 11:20
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В Польше раздают тысячи книг на украинском языке: как получить подарок Фото: Книги для украинских детей за границей (nezlamna.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети в Польше могут получить в подарок книги на украинском языке. Акция охватывает беженцев в 11 городах страны.

В целом планируется подарить книжные наборы 35 тысячам украинских детей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Книги дарят в рамках масштабной акции "Украинская книга – детям за границей", которую организует фонд "Незламна Україна". Все желающие могут получить подарок, в котором собрано 5-6 книг. Книжные наборы в Польше получат 35 тысяч украинских детей четырех возрастных категорий.

Среди книг, которые дарят, написанные такими авторами: Всеволод Нестайко, Иван Котляревский, Ольга Кобылянская, Панас Мирный, Александр Авраменко, Джоджо Мойес, Стивен Кинг, Марк Твен, Сесилия Ахерн, Эрих Мария Ремарк, Клайв Стейплз Льюис, Туве Янссон. Всего – 750 наименований.

Акция охватывает 11 городов Польши: Варшава, Краков, Вроцлав, Жешув, Катовице, Гданьск, Познань, Лодзь, Люблин, Щецин, Быдгощ. В некоторых книжные подарки уже вручили – это Гданьск, Варшава, Люблин, Вроцлав, Лодзь.

У организаторов осталось еще более 10 тысяч книг. Чтобы получить коробку с книгами, нужно заполнить анкету. После этого следует дождаться сообщения о доставке подарков – грузовик с посылками в город может приехать только в ноябре.

В указанное время нужно будет прийти в определенную локацию в своем городе и получить подарок. При получении обязательно предъявление номера Pesel ребенка.

Напомним, мы рассказывали, что украинские дети в Польше могут получить дополнительные выплаты.

Также мы писали, что украинские дети сталкиваются с буллингом в польских школах и куда можно пожаловаться.

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