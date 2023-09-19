ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі роздають тисячі книжок українською мовою: як отримати подарунок

Вівторок 19 вересня 2023 11:20
UA EN RU
У Польщі роздають тисячі книжок українською мовою: як отримати подарунок Фото: Книжки для українських дітей за кордоном (nezlamna.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські діти у Польщі можуть отримати у подарунок книги українською мовою. Акція охоплює біженців в 11 містах країни.

Загалом планується подарувати книжкові набори 35 тисячам українських дітей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Книги дарують у межах масштабної акції "Українська книга – дітям за кордоном", яку організовує фундація "Незламна Україна". Всі охочі можуть отримати подарунок, у якому зібрані 5-6 книжок. Книжкові набори у Польщі дістануться 35 тисячам українських дітей чотирьох вікових категорій.

Серед книг, які дарують, написані такими авторами: Всеволод Нестайко, Іван Котляревський, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Олександр Авраменко, Джоджо Мойєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сесілія Ахерн, Еріх Марія Ремарк, Клайв Стейплз Льюїс, Туве Янссон. Загалом – 750 найменувань.

Акція охоплює 11 міст Польщі: Варшава, Краків, Вроцлав, Жешув, Катовіце, Гданськ, Познань, Лодзь, Люблін, Щецин, Бидгощ. У деяких книжкові подарунки вже вручили – це Гданськ, Варшава, Люблін, Вроцлав, Лодзь.

В організаторів залишилося ще понад 10 тисяч книг. Щоб отримати коробку з книжками, треба заповнити анкету. Після цього слід дочекатися повідомлення про доставлення подарунків – вантажівка з посилками у місто може приїхати лише у листопаді.

У вказаний час треба буде прийти у зазначену локацію у своєму місті та отримати подарунок. При отриманні обов'язковим є пред'явлення номеру Pesel дитини.

Нагадаємо, ми розповідали, що українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати.

Також ми писали, що українські діти стикаються із булінгом у польських школах і куди можна поскаржитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща діти
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Шатров
Історія з 1920-х. Як українські Карпати стали центром активного туризму
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Роман Маленков
Від Виговського до Хмельницького. Де поховані творці української державності
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Всі точки зору