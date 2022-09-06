Розлітаються миттєво. За скільки можна зняти квартиру у великих містах Польщі

Як змінилися ціни за оренду житла у Варшаві, Кракові та Гданську

У Польщі під час війни в Україні перебуває велика кількість українців. Станом на кінець літа, в польській системі соціального забезпечення PESEL зареєстровано 1,2 мільйона українських біженців, з яких близько 528 000 (44%) — діти. Жінки становлять ще 44%, а літні люди — 8%.

Багато українців знайшли в Польщі житло безкоштовно, але чимало хто орендує квартиру за ринковою вартістю. Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати. У великих містах країни, таких як Варшава, Гданськ або Краків, ціни збільшилися на 20-40%.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки коштують квартири в оренду у великих містах Польщі і як варто шукати доступні варіанти житла, не упустивши прийнятні варіанти.

"Студійна революція". Як змінилися ціни на оренду житла у Польщі

Вартість оренди житла в Польщі продовжує зростати. За даними сайту Bankier.pl, у 2022 році зростання цін спостерігається у всіх великих містах Польщі. Зазвичай вважається, що вартість оренди найвища саме в столиці. Однак цього року в Гданську середня вартість квартир-студій перевищила рівень цін у Варшаві. У деяких містах вартість оренди зросла навіть у два рази. Найбільше подорожчали не маленькі квартири, а житло з великою кількістю квадратних метрів.

"У випадку з Гданськом можна говорити про"студійну революцію". Вперше середня ціна пропозиції на ринку оренди в цьому місті виявилася найвищою серед усіх десяти проаналізованих міст. Гданськ трохи випередив Варшаву, де для найменших одиниць, до 38 кв.м, середня ціна становила 2551 злотий. У разі приміщень площею від 38 до 60 кв. м найбільший стрибок від місяця до місяця був зафіксований у Любліні (+10,7%)", — говориться на сайті.

Фото: Ціни за оренду квартир і кімнат в місті Бидгощ (скріншот з сайту otodom. pl)

У порівнянні з липнем 2021 року, найбільше квартири в оренду подорожчали в Кракові (+43,4%). В оголошеннях про оренду найбільш просторих квартир (60-90 кв.м) найбільше зростання цінових очікувань було у Гданську (+17,2%) і Любліні (+10,8%). Єдине місто, де було ціни знизилися, — Катовіце (-2,9%).

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Середні ціни за оренду квартири площа до 38 квадратних метрів у містах Польщі в другій половині 2022 року (без урахування комуналки):

Гданськ - 2 577 злотих/19 880 гривень (на 41,5% дорожче у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року)

- 2 577 злотих/19 880 гривень (на 41,5% дорожче у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року) Варшава - 2 551 злотих/19 680 гривень (на 33,5% дорожче);

- 2 551 злотих/19 680 гривень (на 33,5% дорожче); Вроцлав - 2 371 злотих/18 292 гривень (+41,8% зростання);

- 2 371 злотих/18 292 гривень (+41,8% зростання); Краків - 2 139 злотих/16 502 гривень (+44,2%);

- 2 139 злотих/16 502 гривень (+44,2%); Люблін - 1 864 злотих/14 380 гривень (+27,1%);

- 1 864 злотих/14 380 гривень (+27,1%); Познань - 1 775 злотих/13 690 гривень (+30,2%);

- 1 775 злотих/13 690 гривень (+30,2%); Лодзь - 1 677 злотих/12 938 гривень (+38,9%);

- 1 677 злотих/12 938 гривень (+38,9%); Катовіце - 1 577 злотих/12 166 гривень (+26,1%);

- 1 577 злотих/12 166 гривень (+26,1%); Бидгощ - 1 480 злотих/11 418 гривень (+22,2%).

Фото: Квартири подорожчали у всіх великих містах Польщі (unsplash.com)

Середні ціни за оренду квартири площею 38-60 квадратних метрів в містах Польщі

Варшава – 3 360 злотих/25 922 (на 27,5% дорожче, ніж у 2021 році);

– 3 360 злотих/25 922 (на 27,5% дорожче, ніж у 2021 році); Гданськ – 3 008 злотих/23 206 гривень (+30,0% зростання);

– 3 008 злотих/23 206 гривень (+30,0% зростання); Вроцлав – 2 945 злотих/22 720 гривень (+37,2%);

– 2 945 злотих/22 720 гривень (+37,2%); Краків – 2 724 злотих/21 015 гривень (+43,4%);

– 2 724 злотих/21 015 гривень (+43,4%); Познань – 2 328 злотих/17 960 гривень (+28,9%);

– 2 328 злотих/17 960 гривень (+28,9%); Люблін – 2 187 злотих/16 872 гривень (+14,3%);

– 2 187 злотих/16 872 гривень (+14,3%); Лодзь – 2 181 злотих/16 826 гривень (+24%);

– 2 181 злотих/16 826 гривень (+24%); Катовіце – 2 131 злотих /(+17,9%);

– 2 131 злотих /(+17,9%); Бидгощ – 1 808 злотих/13 948 гривень (+18,8%).

"Квартир мало, ціни зросли": яка ситуація з житлом у Кракові

У Кракові ситуація з пропозиціями щодо оренди житла – приблизно така сама, як і в інших великих містах Польщі, говорить РБК-Україна Анастасія — киянка, яка живе у цьому місті вже кілька років.

"Ситуація така ж як і всюди – квартир мало, розлітаються відразу, ціни зросли. Якщо шукати через знайомих, то можна знайти. А так – треба швидко шукати та відразу брати. Якщо з'являється недорогий і хороший варіант, то відразу зникає. Але багато що залежить від того, хто як шукає: хто хоче, той знайде. А хто очікує, що можна зателефонувати за трьома оголошеннями та знайти, то це не так", – описує вона ситуацію на ринку житла.

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За словами дівчини, квартири під здачу в Кракові в цілому є, але потрібно витратити деякі зусилля і час на пошуки:

"Потрібно пошукати й витрачати час, бути першим, відразу їхати. Багато хто дивиться на ситуацію на ринку і підіймають оренду, на 300-700 злотих. Сім'ям з дітьми важко знайти житло, тому що потім їх неможливо виселити, якщо не платять. З тваринами теж не всі беруть. Однак при оренді підписують умову "najmu okazjonalnego". Там має бути умова, коли хтось доручається за людину. Умовно кажучи, що людям буде куди піти. Це робиться, щоб не було ситуації, коли вони не платять, а іншу квартиру не можуть знайти і їх не виселити", — пояснює Анастасія.

Фото: Вартість оренди квартир у Кракові (скріншот з сайту okeask.com)

Najem okazjonalny – це тимчасова оренда. Угода покликана забезпечити кращий захист прав власника від нечесних орендарів. Договір дозволяє орендодавцям позбутися проблемного орендаря (наприклад, який не платить за проживання) і нав'язати йому певні зобов'язання.

Umowę najmu okazjonalnego розроблена для тих, хто не займається орендою квартир e якості бізнесу – скоріше для приватних осіб, які здають житло. Тим, хто шукає житло в Польщі в оренду, варто бути готовим до того, що орендодавці попросять підписати таку угоду.

Комуналка у Польщі теж дорожчає

Ще наприкінці березня влада Варшави заявила, що населення міста за рахунок прибуттів українців зросло майже на 20%. На той момент загальне число прибулих до Варшави біженців досягло майже 300 000 осіб. Після цього кількість українців у столиці Польщі зросла набагато більше. Вже станом на літо близько 240 000 біженців проживають у Варшаві та її околицях, заявив мер міста Рафал Тшасковскі.

"Через Варшаву переїхало близько 800 000 українців, а на піку кризи у Варшаві та її околицях проживало 300 000 осіб. Зараз у самій Варшаві проживає близько 170 000 українських біженців", — сказав він. За словами очільника міста, українці поступово виїжджають в інші місця в Польщі або повертаються до своєї країни.

У великих містах Польщі заявляють про подорожчання комунальних послуг. Головна причина – зростання цін на енергоресурси. За словами Анастасії, ціни за комуналку зросли справді значно. Також стали менш доступними кредити. В середньому – удвічі. Наприклад, ті, хто раніше виплачували кредит за житло, і щомісячна сума становила 500 євро, зараз платять 1000.

Фото: Приклади пропозицій по двокімнатних квартирах у столиці Польщі (скріншот з сайту okeask.com)

"Звичайно що і ціни на оренду зросли. Але це стосується не тільки біженців. Ця ситуація ускладнилася також і раніше (до масового переїзду до Польщі українців, які рятуються від війни - ред.). Але, звичайно, коли приїхала ще третина населення міста, то це вплинуло на ринок", — зазначає вона.

Де шукати квартири в оренду в Польщі самостійно

Тим, хто хоче знайти житло в Польщі в оренду самостійно, допоможуть локальні сайти. Там можна безпосередньо написати орендодавцю і задати всі ваші запитання. Шукати квартири та будинки в оренду можна на таких сайтах:

Якщо ви шукаєте житло в Польщі та при цьому перебуваєте в Україні або в іншому польському воєводстві, це ускладнює завдання в пошуку квартир. Оскільки прийнятні варіанти можуть швидко забрати, варто перебувати безпосередньо на місці, щоб оперативно відреагувати на прийнятну пропозицію. Якщо ж ви перебуваєте далеко, є ризик забронювати сумнівний варіант житла.

"Саме тому варто приїхати на кілька днів у місто, де ви плануєте оселитися. Чому на кілька днів? Бо ніколи не відомо, чи підійде обрана квартира. Адже при огляді може виявитися, що фото й опису орендодавця далекі від реальності. Відповідно потрібно мати кілька варіантів і вибирати оптимальний тільки після того, як оглянете квартиру і зустрінетеся з власниками житла", — радять українцям на сайтах пошуку житла у Польщі.

Нагадаємо, у Польщі відмовилися стягувати податки з певної категорії українських біженців.

Також у Німеччині призупинять прийом біженців у більшості регіонів.