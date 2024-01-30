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Полеты под санкциями. У авиакомпании РФ четыре инцидента с двигателями за несколько дней

Вторник 30 января 2024 14:49
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Полеты под санкциями. У авиакомпании РФ четыре инцидента с двигателями за несколько дней Фото: Самолет авиакомпании S7 Airlines (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

У одной из крупнейших частных авиакомпаний РФ S7 Airlines с 27 января произошло четыре авиаинцидента. Проблемы касались работы двигателей авиалайнеров западного производства Airbus и Boeing.

Во всех случаях произошел помпаж двигателя, при котором его тяга падает, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

У российской авиакомпании началась череда поломок двигателей самолетов, из-за чего приходилось прерывать полет. Например, по сообщению профильного телеграм-канала, 27 января на двух авиалайнерах S7 Airlines произошел помпаж двигателей. Это срывной режим работы, при котором тяга двигателя падает, появляется вибрация и могут возникать языки пламени. Работа двигателя в таком режиме может привести к его разрушению.

Помпаж произошел на самолетах Boeing 737-800 во время взлета, из-за чего их вернули на стоянку. В аэропорту Улан-Удэ при разбеге авиалайнера S7 обнаружились нарушения в работе обоих двигателей Авикомпания отстранила этот самолет от полетов. У самолета в Домодедово произошел помпаж первого двигателя.

29 января у авиалайнера Airbus A320 на высоте 1,2 км при заходе на посадку в аэропорту Домодедово отказал один из двух двигателей. На аэродроме объявили тревогу, через несколько минут самолет приземлился.

30 января у самолета S7 Airlines произошел очередной случай помпажа двигателя. Авиалайнер Boeing 737-800 в Улан-Удэ прервал взлет и вернулся на стоянку.

Как отмечает avianews.com, авиакомпания S7 Airlines как и другие российские авиаперевозчики, с 2022 года официально не получают запчасти для самолетов западного производства из-за санкций. Чтобы поддерживать летную годность, компании используют детали, которые поставлены неофициальным путем. Это может сказываться на качестве технического обслуживания.

По данным российских СМИ, авиакомпания S7 Airlines из-за сложностей с американскими двигателями "приземлила" 13 самолетов Airbus A320neo и А321neo. В России эти двигатели не ремонтируют, а починить их за границей или купить запасные силовые установки нет возможности из-за санкций.

Напомним, мы писали, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставки запчастей. Только у "Аэрофлота" сломались 8 самолетов за 5 недель.

Также мы рассказывали, что одна из крупнейших российских авиакомпаний, которая совершала чартерные рейсы, использует только часть своего флота. Из-за санкций простаивают 8 из 22 самолетов.

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Санкции против России Авиасообщение Росавиация
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