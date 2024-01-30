Польоти під санкціями. У авіакомпанії РФ чотири інциденти з двигунами за кілька днів

В однієї з найбільших приватних авіакомпаній РФ S7 Airlines із 27 січня сталося чотири авіаінциденти. Проблеми стосувалися роботи двигунів авіалайнерів західного виробництва Airbus та Boeing.

У всіх випадках стався помпаж двигуна, при якому його тяга падає, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У російської авіакомпанії почалася низка поломок двигунів літаків, через що доводилося переривати політ. Наприклад, за повідомленням профільного телеграм-каналу, 27 січня на двох авіалайнерах S7 Airlines стався помпаж двигунів. Це зривний режим роботи, при якому тяга двигуна знижується, з'являється вібрація і можуть виникати язики полум'я. Робота двигуна в такому режимі може призвести до його руйнування.

Помпаж стався на літаках Boeing 737-800 під час зльоту, через що їх повернули на стоянку. В аеропорту Улан-Уде під час розбігу авіалайнера S7 виявилися порушення в роботі обох двигунів. Авікомпанія усунула цей літак від польотів. У літака в Домодєдово стався помпаж першого двигуна.

29 січня у авіалайнера Airbus A320 на висоті 1,2 км під час заходу на посадку в аеропорту Домодєдово відмовив один із двох двигунів. На аеродромі оголосили тривогу, за кілька хвилин літак приземлився.

30 січня у літака S7 Airlines стався черговий випадок помпажу двигуна. Авіалайнер Boeing 737-800 в Улан-Уде перервав зліт і повернувся на стоянку.

Як зазначає avianews.com, авіакомпанія S7 Airlines, як і інші російські авіаперевізники, з 2022 року офіційно не отримують запчастини для літаків західного виробництва через санкції. Щоб підтримувати льотну придатність, компанії використовують деталі, які поставлені неофіційним шляхом. Це може впливати на якість технічного обслуговування.

За даними російських ЗМІ, авіакомпанія S7 Airlines через складнощі з американськими двигунами "приземлила" 13 літаків Airbus A320neo та А321neo. У Росії ці двигуни не ремонтують, а полагодити їх за кордоном або купити запасні силові установки немає можливості через санкції.

Нагадаємо, ми писали, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт та постачання запчастин. Лише в "Аерофлоту" зламалися 8 літаків за 5 тижнів.

Також ми розповідали, що одна з найбільших російських авіакомпаній, яка здійснювала чартерні рейси, використовує лише частину свого флоту. Через санкції простоюють 8 із 22 літаків.

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