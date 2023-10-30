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Приземлили треть парка. Еще одна авиакомпания из РФ оказалась под ударом санкций

Понедельник 30 октября 2023 17:20
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Приземлили треть парка. Еще одна авиакомпания из РФ оказалась под ударом санкций Фото: Boeing авиакомпании Azur Air (wikimedia.org/Papas Dos)
Автор: Ольга Маджумдар

Одна из крупнейших российских авиакомпаний Azur Air, которая совершала чартерные рейсы, использует только часть своего флота. Из-за санкций простаивают 8 из 22 самолетов.

Использование авиалайнеров Boeing осложняется запретом на поставку запчастей и техобслуживание, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сейчас Azur Air использует только 14 самолетов из 22, сообщил замгендиректора авиакомпании Андрей Муканин. Поскольку авиаперевозчик летает только на американских самолетах – Boeing 757 и Boeing 767, их использование осложнено из-за санкций, которые запрещает официальное обслуживание и поставку оригинальных запчастей.

Из 14 самолетов, которые пока летают, 4 принадлежат Azur Air, а 10 – российским лизингодателям. Восемь бортов, которые простаивают, находятся в собственности зарубежных компаний, поэтому российский перевозчик не может использовать их для полетов за границу.

Авиакомпания планирует выкупить эти самолеты, но проблемы с техническим обслуживанием останутся. Сейчас в Azur Air ремонтируют авиалайнеры в аэропорту Внуково, а двигатели направили на ремонт в Иран.

Основным партнером Azur Air является туроператор Anex Tour, который в Украине работал с авиакомпанией Azur Air Ukraine. После начала воыйн украинский авиваперевозчик прекратил полеты, но весной этого года вернулся в небо под новым названием Skyline Express. Сейчас авиакомпания работает на рейсах в Европе, перевозя пассажиров на курорты.

Напомним, мы писали, как санкции "приземлили" очередной самолет в РФ. Авиалайнер "Уральских авиалиний" сел в поле со 170 пассажирами на борту.

Также мы сообщали, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих. Ту-204 и Ту-214 простаивают из-за недостпуности аварийных трапов производства США, которые разрабатывали специально для этих российских самолетов.

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