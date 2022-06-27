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Пошук спонсора та переїзд на два роки. Як допомагають українцям у США

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Понеділок 27 червня 2022 16:12
Пошук спонсора та переїзд на два роки. Як допомагають українцям у США Фото: Українські біженці в США (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Новий сайт об'єднує українських біженців з американцями, які хочуть їм допомогти

У США запустили платформу Welcome Connect — вона допомагає біженцям знаходити собі спонсорів для проживання в Штатах, а американцям — знаходити українців, яким вони хочуть допомогти.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на платформу UkraineWelcome.us.

Як допомагають українським біженцям у США

Допомога українським біженцям у США працює за дещо іншим принципом, ніж у Європі. 25 квітня там запустили програму Uniting for Ukraine — президент Джо Байден заявив, що в країні збираються прийняти до 100 000 українців.

Щоб переїхати в Штати, рятуючись від війни в Україні, спочатку треба знайти спонсора: він має оплатити українцю квитки на літак і перебування в країні. Американці можуть спонсорувати переїзд українців до США. Але для цього вони повинні знати, кому конкретно допомагати.

Пошук спонсора та переїзд на два роки. Як допомагають українцям у США

Фото:У США хочуть прийняти до 100 тисяч українців, які рятуються від війни (Getty Images)

Детальніше про програму можна почитати на сайті Посольства України в США.

Як працює платформа Welcome Connect

Американське видання Fast Company пише, що у більшості перших заявників на програму вже були особисті зв'язки з людьми в США: там жили їхні сім'ї, друзі, колеги. А новий інструмент пов'язує потенційних спонсорів з українцями, яких вони ніколи не зустрічали.

"Є ще тисячі американців, які хочуть спонсорувати, але їм треба допомогти знайти українців", — каже Назанін Еш, гендиректор некомерційної організації Welcome.US. Програму запустили минулого року для допомоги біженцям з Афганістану. Сьогодні організація допомагає українцям.

Спонсори реєструються на сайті Welcome Connect. Українці можуть окремо заповнювати профілі, а потім — переглядати списки спонсорів і зв'язуватися з ними, якщо хочуть з кимось поспілкуватися. Спонсори не зможуть переглядати профілі українців, поки з ними не зв'яжуться.

Пошук спонсора та переїзд на два роки. Як допомагають українцям у США

Фото: Запрацювала платформа для тих, хто хоче допомогти українцям, але не знає їх особисто (Getty Images)

Коли українець і потенційний спонсор вирішують, що їм все підходить, відправляють на урядовий сайт — там треба офіційно подати заявку на участь у федеральній програмі. Уряд перевіряє потенційних спонсорів, щоб переконатися, що біженці будуть в безпеці. Також перевіряють і українців. Після схвалення заявки біженці можуть приїхати в США протягом 90 днів і залишитися там тимчасово на строк до двох років.

Українці у США також мають право на грошову допомогу, медичну допомогу, підготовку до працевлаштування і допомоги в пошуку місця роботи, навчання англійської мови та інших послуг, що надаються Офісом з переселення біженців (ORR). Вже після приїзду в США для отримання пільг треба звернутися до органу з надання державної допомоги (state government benefits office) або найближчого офісу з переселення біженців у штаті проживання.

"Американці шикувалися в черги, щоб допомогти українцям"

Як тільки в США вирішили приймати українців за програмою Uniting for Ukraine, безліч американців захотіли прийняти у себе біженців. За перші два місяці американці подали уряду понад 52 000 заявок.

"Американці вишикувалися в чергу, щоб спонсорувати більше біженців, ніж всі наші державні системи прийняли за три останні фінансові роки разом узятих", — говорить Еш.

Станом на сьогодні вже понад 6000 осіб звернулися до Welcome.US, щоб допомогти українцям.

Нагадаємо, ми писали, які країни урізають допомогу українським біженцям.

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