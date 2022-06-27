Правила змінюються. Які країни урізують допомогу українським біженцям

Від українців очікують працевлаштування на новому місці

Через чотири місяці війни в Європі почали згортати програми допомоги українським біженцям, залишаючи пільги тільки для найбільш вразливих категорій.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни змінюють умови перебування українців, що тікають від війни, і на що їм можна розраховувати надалі.

Польща-багатьом доведеться шукати житло і роботу

У Польщі за статусом тимчасового захисту з правом на виплати і пільги - номером PESEL зі статусом "Укр" - звернулися понад 1,2 мільйона українців, які прибули з 24 лютого (інші прибулі на статус і державну допомогу не претендували).

Із загального числа зареєстрованих - понад 500 тисяч людей працездатного віку, половина з яких вже влаштувалися на роботу, повідомляє видання polsatnews.pl.

Польща з перших днів прийому біженців оголошувала, що мета допомоги - підтримати українців і допомогти інтегруватися в суспільство, знайти роботу, продовжити навчання, стати фінансово незалежними.

Для того, щоб українці мали дах над головою і харчування, була запущена програма "40+" – полякам, які приймали українців у себе вдома і годували їх, або розміщували в готелях, базах відпочинку з харчуванням – держава виплачувала по 40 злотих за людину на добу. Так за 3 гостей поляк міг отримати 3600 злотих на місяць (23,7 тис.гривень).

Фото: Новоприбулі до Польщі все ще можуть розраховувати на 4 місяці безкоштовного розміщення та харчування (gettyimages.com)

У червні уряд заявив, що ця програма обмежується 120 днями з дня перетину кордону. Це стосується також і тих, хто прибуде в липні, пояснив заступник глави МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, повідомило rp.pl.

Виняток зробили для багатодітних сімей, людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок, осіб, які здійснюють догляд за немовлятами – за них період виплати "40+" буде продовжено ще на 120 днів.

Тих людей, які вичерпали 120 днів перебування в Польщі і не змогли знайти роботу, а знімати житло не можуть, влада обіцяє поселити в місця "загального розміщення" і муніципальні приміщення, уточнюючи, що мови про табори для біженців не йде.

В силі залишаються всі виплати (300 злотих одноразово, 500 злотих для дітей до 18 років щомісяця, допомога малозабезпеченим сім'ям), безкоштовна медична допомога та школи. А ось пункти з роздачею гуманітарної допомоги і продуктів у багатьох місцях закриваються – збір серед поляків скоротився в рази.

Польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила про скасування безкоштовного проїзду для біженців із України на всіх напрямках із 1 липня.

Чехія - виплати з умовами і медстраховка на 5 місяців

Президент Чехії підписав закон про зміну програми підтримки українських біженців, повідомляє "Радіо Україна" в Чехії.

Найближчими днями документ буде опублікований і набуде чинності. Зміни стосуються виплат та медичної допомоги.

На безумовну виплату 500 крон (6300 гривень)зараз ще мають право всі новоприбулі, які отримали візу тимчасової допомоги. Цю суму можна отримати ще 5 разів щомісяця, якщо підтвердити скрутне матеріальне становище - відсутність роботи і власності в країні.

Фото: Українці на мітингу в Чехії (gettyimages.com)

За новими умовами, цих 5000 крон біженці вже не отримуватимуть, якщо їм нададуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування і гігієнічні засоби. Список адрес безкоштовного розміщення, де постояльців щодня годують і постачають засобами гігієни, Мінпраці надасть Центральний кризовий штаб.

Такі заходи розроблені проти зловживань ромськими мігрантами, які приїжджають у країну заради грошової допомоги.

Щоб отримати наступні виплати, потрібно буде фактично проживати саме в Чехії, а не приїжджати за допомогою з інших країн.

Також в два рази скоротили термін оплати державою медичної страховки - з року до 150 днів. За цей час біженець може знайти роботу, і внески за нього буде платити роботодавець. Держава продовжить оплачувати страхові внески тільки за дітей до 18 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Максимальний термін розгляду заяви про візу тимчасового захисту продовжать до 60 днів.

Болгарія - економ-житло і пошук роботи

Болгарія прийняла в готелях на чорноморському узбережжі 60 тисяч біженців, а за їх розміщення і харчування виділялося 40 левів на добу (637 гривень).

Однак із 1 червня в країні скоротили розмір компенсації до 15 левів (238 гривень), тому з початком туристичного сезону українців попросили звільнити готельні номери.

Фото: Біженців в Болгарії переселили в більш дешеві готелі (gettyimages.com)

Приймати українців з червня з меншою оплатою погодилися більше 250 об'єктів розміщення. На сайті Bulgaria for Ukraine нашим співгромадянам пояснили, що їх переселять в державні бази відпочинку, від відпочинку в яких цього року відмовилися співробітники їхніх відомств.

Також був опублікований список всіх готелів, які подали заявки на нову програму, серед яких більша частина в курортних морських локаціях.

Однак самих українців перед переселенням і тимчасовим розміщенням у буферних таборах не попередили, куди їх можуть завезти, через що люди зривали переселення і обурювалися умовами, що активно висвітлювалося в ЗМІ на початку червня.

Тоді в Україну виїжджали по 20-30 автобусів на день з тими, хто повертався додому.

За даними болгарського уряду, із 109 834 громадян України, які були розміщені в готелях за період з 24 лютого по 8 червня, станом на 8 червня в них залишалися 25 952 людини. Ще 22 000 були розміщені на державних базах відпочинку.

Фото: Із початку червня компенсації за біженців урізали майже втричі (gettyimages.com)

Нова програма розрахована до 31 серпня. Протягом одного-двох місяців біженці повинні будуть залишити державні бази, щоб робітники могли піти у відпустку, заявив міністр туризму Христо Проданов.

"Ідея полягає в тому, щоб протягом наступних 3 місяців забезпечити повну інтеграцію цих людей, щоб вони могли почати працювати і жити, як болгарські громадяни", - передає слова чиновника видання "Дневник".

До слова, дві третини з 78 тисяч українських біженців, які залишилися в країні, живуть в орендованому житлі або в болгарських сім'ях.

Біженцям в Швейцарії обмежили термін виїзду з країни

Державний секретаріат Швейцарії з міграції (SEM) анонсував, що статус захисту S громадян України, які втекли від війни, може бути відкликаний, якщо вони перебувають в Україні більше 15 днів на квартал, повідомляв сайт SchengenVisaInfo.com.

Таке положення про поїздки на батьківщину було прийнято на восьмому засіданні штабу спеціального притулку.

Всім особам, які мають статус захисту S, дозволено в'їжджати в Україну і повертатися до Швейцарії на термін не більше 15 днів на квартал. Однак це положення не поширюється на осіб, які можуть довести, що у них були важливі причини залишитися на більш тривалий період, наприклад, відвідування близького члена сім'ї, який серйозно хворий.

Фото: Біженцям ускладнили умови щодо статусу захисту в Швейцарії (gettyimages.com)

Анулювання статусу захисту може статися і в тому випадку, якщо біженці знаходяться в третій країні більше двох місяців і Державний секретаріат з міграції вважає, що вони перенесли центр свого життя в ту країну.

"Якщо людині вже був наданий статус захисту в іншій шенгенській державі, їй також не буде надано статус захисту S в Швейцарії", - уточнюється в заяві.

Велика Британія - сотні біженців чекають оформлення візи

У Британії тисячі українців з тимчасовим статусом застрягли в нескінченно довгому візовому процесі, і багато з тих, хто отримав візи, не можуть потрапити до цієї країни.

На початку червня близько 500 українських дітей, яких чекали приймаючі сім'ї в Британії, не могли туди поїхати через складнощі з оформленням документів.

Однак проблеми виникають і серед тих, хто добирається до Великої Британії - багато з них стають бездомними через проблеми зі спонсорами.

У державної програми "Homes for Ukraine" як і раніше є проблеми. За повідомленнями ЗМІ, жителі Східного Йоркшира, які відкрили свої будинки для біженців і повинні були отримувати компенсацію в розмірі 350 фунтів стерлінгів, "не бачили ні копійки".

Фото: За прийом українських біженців британцям затримують виплати (gettyimages.com)

"Цілих 400 000 фунтів стерлінгів з грошей, обіцяних приймаючим сім'ям і людям, що рятуються від війни, досі не матеріалізувалися", - писали місцеві ЗМІ.

З 10 червня уряд Уєльса, який зобов'язався забезпечити українських біженців житлом, призупинив прийом нових заявок через велику кількість виданих віз. Згідно із заявою, цей захід тимчасовий і прийом заявок на проживання відновлять після удосконалення умов.

Нагадаємо, ми писали, що потрібно знати про виплати українцям в Естонії.