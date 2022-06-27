Поиск спонсора и переезд на два года. Как помогают украинцам в США

Новый сайт объединяет украинских беженцев с американцами, которые хотят им помочь

В США запустили платформу Welcome Connect — она помогает беженцам находить себе спонсоров для проживания в Штатах, а американцам — находить украинцев, которым они хотят помочь.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на платформу UkraineWelcome.us.

Как помогают украинским беженцам в США

Помощь украинским беженцам в США работает по несколько другому принципу, чем в Европе. 25 апреля там запустили программу Uniting for Ukraine — президент Джо Байден заявил, что в стране собираются принять до 100 000 украинцев.

Чтобы переехать в Штаты, спасаясь от войны в Украине, сначала надо найти спонсора: он должен оплатить украинцу билеты на самолет и пребывание в стране. Американцы могут спонсировать переезд украинцев в США. Но для этого они должны знать, кому конкретно помогать.

Фото: В США хотят принять до 100 тысяч украинцев, которые спасаются от войны (Getty Images)

Детальнее о программе можно почитать на сайте Посольства Украины в США.

Как работает платформа Welcome Connect

Американское издание Fast Company пишет, что у большинства первых заявителей на программу уже были личные связи с людьми в США: там жили их семьи, друзья, коллеги. А новый инструмент связывает потенциальных спонсоров с украинцами, которых они никогда не встречали.

"Есть еще тысячи американцев, которые хотят спонсировать, но им надо помочь найти украинцев", — говорит Назанин Эш, гендиректор некоммерческой организации Welcome.US. Программу запустили в прошлом году для помощи беженцам из Афганистана. Сегодня организация помогает украинцам.

Спонсоры регистрируются на сайте Welcome Connect. Украинцы могут отдельно заполнять профили, а потом — просматривать списки спонсоров и связываться с ними, если хотят с кем-то пообщаться. Спонсоры не смогут просматривать профили украинцев, пока с ними не свяжутся.

Фото: Заработала платформа для тех, кто хочет помочь украинцам, но не знает их лично (Getty Images)

Когда украинец и потенциальный спонсор решают, что им все подходит, отправляют на правительственный сайт - там надо официально подать заявку на участие в федеральной программе. Правительство проверяет потенциальных спонсоров, чтобы убедиться, что беженцы будут в безопасности. Также проверяют и украинцев. После одобрения заявки беженцы могут приехать в США в течение 90 дней и остаться там временно на срок до двух лет.

Украинцы в США также имеют право на денежную помощь, медпомощь, подготовку к трудоустройству и помощи в поиске места работы, обучение английскому языку и другим услугам, предоставляемым Офисом по переселению беженцев (ORR). Уже после приезда в США для получения льгот надо обратиться в орган по оказанию государственной помощи (state government benefits office) или ближайшему офису по переселению беженцев в штате проживания.

"Американцы выстраивались в очереди, чтобы помочь украинцам"

Как только в США решили принимать украинцев по программе Uniting for Ukraine, множество американцев захотели принять у себя беженцев. За первые два месяца американцы подали правительству более 52 000 заявок.

"Американцы выстроились в очередь, чтобы спонсировать больше беженцев, чем все наши государственные системы приняли за три последних финансовых года вместе взятых", — говорит Эш.

По состоянию на сегодня уже более 6000 человек обратились к Welcome.US, чтобы помочь украинцам.

Напомним, мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.