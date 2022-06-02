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Платний проїзд та скасування пільг. Що зміниться влітку для українців у Польщі

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Четвер 02 червня 2022 15:33
Платний проїзд та скасування пільг. Що зміниться влітку для українців у Польщі Фото: Українські біженці в центрі зайнятості Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Які правила будуть діяти для українських біженців з 1 червня

Польща починає скасовувати деякі спеціальні пільги, введені для підтримки українських біженців.

Згідно із заявами влади країни, перш за все будуть скасовані виплати домогосподарствам, які приймають українців. Також - безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак біженці як і раніше будуть мати право на основні пільги, доступні іншим жителям Польщі.

TRAVEL РБК-Україна зібрав головну інформацію про те, що зміниться у виплатах для українців у цій країні.

Скасовують виплати господарям будинків, де приймають українців

Люди, які прийняли біженців у себе вдома, відповідно до прийнятого в березні законом, мали право на щоденні виплати в розмірі 40 злотих (8,72 євро). У квітні уряд підрахував, що виплати отримують 600 000 власників житла, які приймають українців.

Але заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер оголосив 31 травня, що ця пільга більше не надаватиметься.

Платний проїзд та скасування пільг. Що зміниться влітку для українців у Польщі

Фото: У Польщі припинять виплати господарям будинків, де розвіщають українців (unsplash.com)

"Ми не будемо продовжувати цю пільгу, тому що переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися", — сказав Шефернакер польським ЗМІ. Він додав, що багато українських біженців вже повертаються додому, зазначивши, що з 10 травня в Україну стало в'їжджати більше людей, ніж до Польщі.

У цій категорії виплат будуть зроблені винятки для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних родин. Ті, хто їх приймає в Польщі, продовжать отримувати підтримку.

Той же закон в березні також встановив одноразову виплату в розмірі 300 злотих (63 євро) на людину для виплат українським біженцям, а також спростив для українців номер національного посвідчення особи (PESEL), можливість працювати та для доступу до пільг, охорони здоров'я й освіти.

Де у Польщі проїзд тепер буде платним

З 1 червня, у багатьох містах, у тому числі у Варшаві, Кракові та Верхньосілезькій агломерації навколо Катовіце, припиняється безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Безкоштовний проїзд закінчився в агломерації Труймясто минулого місяця, але біженці у Вроцлаві не повинні будуть платити за квитки аж до липня.

Безкоштовний проїзд на поїзді по більшості напрямків також більше не доступний. Виняток зроблено для жінок, дітей і пенсіонерів, а також чоловіків з інвалідністю, які можуть отримати безкоштовні квитки у вагони другого класу на певні поїзди в і з населених пунктів, близьких до кордону.

Так, з 1 червня українські пасажири матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув.

Правила проїзду на платних дорогах змінилися

З 1 червня дорожні збори, від яких автомобілі з українськими номерами також були звільнені з початку війни, тепер потрібно оплачувати.

Платний проїзд та скасування пільг. Що зміниться влітку для українців у Польщі

Фото: З 1 червня для українців у Польщі повертають плату за проїзд по платних дорогах (wikipediia.org)

Транспортні засоби, що перевозять гуманітарну допомогу, від оплати будуть звільнені. Вони зможуть і далі їздити по платних дорогах Польщі безкоштовно незалежно від країни їх реєстрації, підтвердили у Міністерстві інфраструктури.

Залежно від дороги, плата за кілометр варіюється від 0,10 до 0,46 злотих, повідомляло раніше РБК-Україна. Оплатити проїзд можна в спеціальних пунктах на трасах банківською картою, або готівкою в польських злотих, доларах і євро. Якщо автомобіль перевозить гуманітарну допомогу для українців, то водієві необхідно заздалегідь на сайті оператора платних доріг заповнити відповідну форму.

Раніше стало відомо, що з 1 червня низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України.

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