У низці країн ЄС проїзд для українців знову стане платним: названо дату

Низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України починаючи з 1 червня. У деяких державах запровадять пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціальний сайт ЄС для українських біженців.

З 1 червня за проїзд у громадському транспорті потрібно буде платити у Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії.

При цьому у Німеччині планують ввести пільги для українців. Так проїзний на всі види громадського транспорту коштуватиме громадянам України 9 євро.

Також у Чехії анонсували пільги. Там проїзний можна буде придбати за 7 євро.

Варто зауважити, що у Польщі раніше заявляли про те, що планують запровадити пільги для українців, але точну вартість проїзних ще не називали.