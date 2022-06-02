Платный проезд и отмена льгот. Что изменится летом для украинцев в Польше

Какие правила будут действовать для украинских беженцев с 1 июня

Польша начинает отменять некоторые специальные льготы, введенные для поддержки украинских беженцев.

Согласно заявлениям властей страны, прежде всего будут отменены выплаты домохозяйствам, которые принимают украинцев. Также - бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако беженцы по-прежнему будут иметь право на основные льготы, доступные другим жителям Польши.

TRAVEL РБК-Украина собрал главную информацию о том, что изменится в выплатах для украинцев этой стране.

Отменяют выплаты хозяевам домов, где принимают украинцев

Люди, которые приняли беженцев у себя дома, в соответствии с принятым в марте законом, имели право на ежедневные выплаты в размере 40 злотых (8,72 евро). В апреле правительство подсчитало, что выплаты получают 600 000 владельцев жилья, принимающих украинцев.

Но заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер объявил 31 мая, что эта льгота больше не будет предоставляться.

Фото: В Польше прекратят выплаты хозяевам домов, где разvещают украинцев (unsplash.com)

"Мы не будем продлевать это пособие, потому что убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", — сказал Шефернакер польским СМИ. Он добавил, что многие украинские беженцы уже возвращаются домой, отметив, что с 10 мая в Украину стало въезжать больше людей, чем в Польшу.

В этой категории выплат будут сделаны исключения для людей с инвалидностью, беременных женщин и многодетных семей. Те, кто их принимает в Польше, продолжат получать поддержку.

Тот же закон в марте также установил единовременную выплату в размере 300 злотых (63 евро) на человека для выплат украинским беженцам, а также упростил для украинцев получение номера национального удостоверения личности (PESEL), возможность работать и для доступа к льготам, здравоохранению и образованию.

Где в Польше проезд теперь будет платным

С 1 июня, во многих городах, в том числе в Варшаве, Кракове и Верхнесилезской агломерации вокруг Катовице, прекращается бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. Бесплатный проезд закончился в агломерации Труймясто в прошлом месяце, но беженцы во Вроцлаве не должны будут платить за билеты вплоть до июля.

Бесплатный проезд на поезде по большинству направлений также больше не доступен. Исключение сделано для женщин, детей и пенсионеров, а также мужчин с инвалидностью, которые могут получить бесплатные билеты в вагоны второго класса на определенные поезда в и из населенных пунктов, близких к границе.

Так, с 1 июня украинские пассажиры будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах с и до следующих городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

Правила проезда на платных дорогах изменились

С 1 июня дорожные сборы, от которых автомобили с украинскими номерами также были освобождены с начала войны, теперь нужно оплачивать.

Фото: С 1июня для украинцев в Польше возвращают плату за проезд по платным дорогам (wikipediia.org)

Транспортные средства, перевозящие гуманитарную помощь, от оплаты будут освобождены. Они смогут и дальше ездить по платным дорогам Польши бесплатно независимо от страны их регистрации, подтвердили в министерстве инфраструктуры.

В зависимости от дороги, плата за километр варьируется от 0,10 до 0,46 злотых, сообщало ранее РБК-Украина. Оплатить проезд можно в специальных пунктах на трассах банковской картой, или наличными в польских злотых, долларах и евро. Если автомобиль перевозит гуманитарную помощь для украинцев, то водителю необходимо заранее на сайте оператора платных дорог заполнить соответствующую форму.