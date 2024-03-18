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Подготовка к поступлению. Где в Польше действуют вечерние школы для украинских детей

Фото: Обучение детей в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские подростки в Польше могут посещать вечерние школы для подготовки к экзаменам. Фонд "Незламна Україна" организовал такое бесплатное обучение в восьми городах.

Где украинские дети могут "подтянуть" школьные знания в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

В "Вечерней школе" проводят обучение, после завершения которого ученики 8-9 класса смогут поступить в польские лицеи, техникумы, а также профессионально-технические школы. Или – в украинские колледжи. Ученики 10-11 класса будут готовы поступать в университеты. Благодаря углубленной программе дети смогут продолжать обучение без пробелов – как в украинской, так и в польской системе образования.

Занятия проходят в вечернее время дважды в неделю (16:00-20:00), а по выходным – с 10 утра до 14:00. Для детей из Украины обучение бесплатное, предоставляют книги для изучения польского и английского языков. Польские и украинские учителя преподают в общей сложности 9 предметов. Кроме языков можно изучать химию, биологию, выборочно – историю Украины или Польши. На всех уроках ученики учат слова на польском языке – поэтому дети осваивают термины и понятия.

"Вечерние школы" действуют в таких городах:

  • Краков: ul. Swietego Filipa, 25;
  • Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1;
  • Варшава: Аl. Jerozolimskie 179;
  • Жешув, Sp.28 ul. Solarza 12;
  • Познань, Sp nr. 2 na Os. Jagiellońskim 128;
  • Люблин, Sp nr. 29 ul. Wajdeloty 1;
  • Гданьск, ul. Miszewskiego 12/13;
  • Лодзь, Plac Wolności 12.

Записаться можно, заполнив форму.

Напомним, мы писали, что в польских школах готовят изменения для украинских детей. Правительство планирует внедрить изучение украинского языка и культуры.

Также мы рассказывали, что в Польше посчитали всех украинских учеников, которые учатся в польских учебных заведениях. Их больше, чем сообщалось ранее.

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