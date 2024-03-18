UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підготовка до вступу. Де у Польщі діють вечірні школи для українських дітей

Фото: Навчання дітей у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські підлітки у Польщі можуть відвідувати вечірні школи для підготовки до іспитів. Фундація "Незламна Україна" організувала таке безплатне навчання у восьми містах.

Де українські діти можуть "підтягнути" шкільні знання у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

У "Вечірній школі" проводять навчання, після завершення якого учні 8-9 класу зможуть вступити до польських ліцеїв, технікумів, а також професійно-технічних шкіл. Або – до українських коледжів. Учні 10-11 класу будуть готові вступати до університетів. Завдяки поглибленій програмі діти зможуть продовжувати навчання без пропусків – як в українській, так і польській системі освіти.

Заняття відбуваються у вечірній час двічі на тиждень (16:00-20:00), а у вихідні – з 10 ранку до 14:00. Для дітей з України навчання безплатне, надають книжки для вивчення польської та англійської мов. Польські та українські вчителі викладають загалом 9 предметів. Крім мов, можна вивчати хімію, біологію, вибірково – історію України чи Польщі. На всіх уроках учні вивчають слова польською мовою – тому діти освоюють терміни та поняття.

"Вечірні школи" діють у таких містах:

  • Краків: ul. Swietego Filipa, 25;
  • Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1;
  • Варшава: Аl. Jerozolimskie 179;
  • Жешув, Sp.28 ul. Solarza 12;
  • Познань, Sp nr. 2 na Os. Jagiellońskim 128;
  • Люблін, Sp nr. 29 ul. Wajdeloty 1;
  • Гданськ, ul. Miszewskiego 12/13;
  • Лодзь, Plac Wolności 12.

Записатися можна, заповнивши форму.

Нагадаємо, ми писали, що у польських школах готують зміни для українських дітей. Уряд планує запровадити вивчення української мови та культури.

Також ми розповідали, що у Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх більше, ніж повідомлялося раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаШколаДіти