Підготовка до вступу. Де у Польщі діють вечірні школи для українських дітей

Українські підлітки у Польщі можуть відвідувати вечірні школи для підготовки до іспитів. Фундація "Незламна Україна" організувала таке безплатне навчання у восьми містах.
Де українські діти можуть "підтягнути" шкільні знання у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
У "Вечірній школі" проводять навчання, після завершення якого учні 8-9 класу зможуть вступити до польських ліцеїв, технікумів, а також професійно-технічних шкіл. Або – до українських коледжів. Учні 10-11 класу будуть готові вступати до університетів. Завдяки поглибленій програмі діти зможуть продовжувати навчання без пропусків – як в українській, так і польській системі освіти.
Заняття відбуваються у вечірній час двічі на тиждень (16:00-20:00), а у вихідні – з 10 ранку до 14:00. Для дітей з України навчання безплатне, надають книжки для вивчення польської та англійської мов. Польські та українські вчителі викладають загалом 9 предметів. Крім мов, можна вивчати хімію, біологію, вибірково – історію України чи Польщі. На всіх уроках учні вивчають слова польською мовою – тому діти освоюють терміни та поняття.
"Вечірні школи" діють у таких містах:
Записатися можна, заповнивши форму.
Нагадаємо, ми писали, що у польських школах готують зміни для українських дітей. Уряд планує запровадити вивчення української мови та культури.
Також ми розповідали, що у Польщі порахували усіх українських учнів, які навчаються у польських закладах освіти. Їх більше, ніж повідомлялося раніше.