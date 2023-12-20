Овощи дороже. Как отличаются цены в супермаркетах Польши и Украины

В декабре 2023 года цены на продукты питания в Польше выросли на 7% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году поляки столкнулись с 20% ростом цен на еду.

Больше всего подорожали овощи и хлеб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на agronews.com.pl.

Какие продукты подорожали в Польше в этом году

По подсчетам экспертов Food & Agro банка BNP Paribas, в декабре 2023 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Польше выросли примерно на 6-7% по сравнению с прошлым годом. Нынешняя инфляция намного ниже, чем в прошлом году (20%).

Наибольшее подорожание коснулось продуктов растительного происхождения.

"Цены на овощи выросли примерно на 12%, в основном из-за рекордно низкого урожая картофеля в Польше, который подорожал примерно на 30%. Лук тоже дорожает. Сахар стал дешевле на несколько процентов, но шоколад и кондитерские изделия подорожали почти на 10% из-за роста цен на какао на мировых рынках", – отметил аналитик банка Павел Вижиковский.

Более чем на 8% подорожали хлеб и крупяные изделия, курятина подешевела на 5%, а свинина подорожала на 7%. Молочные продукты стали дороже всего на 3%. Масло и сливочное масло подешевели на 10%, но оливковое масло подорожало из-за низкого урожая из-за засухи в южной Европе.

Фото: Цены в Украине и Польше (коллаж РБК-Украина)

Как отличаются цены на продукты в Украине и Польше

Польские супермаркеты у границ с Чехией сталкиваются с наплывом покупателей из соседней страны. В частности, чехи приезжают покупать мясо, которое в Польше дешевле в 2,5 раза.

Мы посмотрели, как отличаются средние цены на продукты в недорогих супермаркетах в Украине и Польше. Цены сравнивали в Киеве и Труймясте (Гданьск) с населением более 1 млн человек.

Украинка Светлана Онищук, которая с семьей живет в Гданьске два года, рассказала РБК-Украина, что раньше 100 злотых ей хватало на продукты на три дня. Теперь ту же сумму тратит на дневной запас еды.

"Резкого подорожания нет, но инфляция чувствуется. Немного подорожало молоко, хлеб. Но в целом здесь ежедневно в разных супермаркетах акции на какие-то продукты. Преимущественно люди так и скупаются – и поляки, и украинцы. Например, ежедневно можно найти акции на разные виды мяса и птицы – за 8-9 злотых (до 85 грн)", – рассказывает она.

Приводим для сравнения цены в Гданське и Киеве:

молоко 2,5%, 1 л – 2,8 злотых (26,5 грн) и 38 грн в Украине;

масло 82%, 200 г – 4,65 злотых (44,1 грн) и 75 грн в Украине;

масло подсолнечное, 1 л – 9 злотых (85,35 грн) и 65 грн в Украине;

хлеб пшеничный, 0,6 кг – 3,6 злотых (34 грн) и 19 грн в Украине;

творог 5%, 250 г – 3,25 злотых (30,8 грн) и 34 грн (200 г) в Украине;

сахар, 1 кг – 5,6 злотых (53,1 грн) и 29 грн в Украине;

мука, 1 кг – 3,2 злотых (30, 35 грн) и 20 грн в Украине;

рис, 400 г – 3,5 злотых (33,19 грн) и 38 грн в Украине;

яйца, 10 шт – 7,5 злотых (71 грн) и 60 грн в Украине;

яблоки, 1 кг – 3,2 злотых (30,35 грн) и 16 грн в Украине;

бананы, 1 кг – 6 злотых (57 грн) и 58 грн в Украине.

В то же время, на продукты "борщевого набора" цены могут отличаться существенно:

куриное филе, 1 кг – 16 злотых (151,73) и 138 грн в Украине;

свиная лопатка, 1 кг – 12 злотых (113 грн) и 180 грн в Украине;

картофель, 1 кг – 1,8 злотых (17 грн) и 15 грн в Украине;

морковь, 1 кг – 3,5 злотых (33 грн) и 15 грн в Украине;

свекла, 1 кг – 3 злотых (28,45 грн) и 15 грн в Украине;

капуста, 1 кг – 2 злотых (19 грн) и 7 грн в Украине;

лук, 1 кг – 4,5 злотых (42,67 грн) и 14 грн в Украине.

По словам Светланы Онищук, покупатели в польских супермаркетах обычно набирают полные тележки продуктов, местных зарплат людям хватает на полноценное питание.

Напомним, мы писали, что украинцы тратят в магазинах Польши миллиарды гривен. Больше денег апреля по июнь 2023 оставили только немцы.

Также мы рассказывали,в каких странах ЕС самые низкие зарплаты и где работают украинцы.