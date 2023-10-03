Работа за минималку. В каких странах ЕС самые низкие зарплаты и где работают украинцы

В странах Евросоюза зарплата часто очень отличается. Например, в Германии или Франции уровень заработка намного выше, чем Болгарии и Румынии.

РБК-Украина рассказывает, в каких странах ЕС платят меньше и сколько там могут зарабатывать украинцы. Список стран приводим начиная с наименьшей официальной минимальной зарплаты в порядке возрастания.

Болгария

Минимальная заработная плата установлена на почасовой ставке

780 левов (389 евро или 15 873 грн)

Минимальная зарплата в час: 2,37 евро

Латвия

620,0 евро (25 110 грн)

Минимальная зарплата в час: 3,63 евро

Венгрия

Базовая минимальная зарплата: 232 000 форинтов (568,97 евро или 23 200 грн)

Зарплата квалифицированных работников: 296 400 форинтов (726,9 евро или 29 640 грн)

Минимальная зарплата в час: 1106 форинтов или 2.8 евро

Фото: За час работы в Венгрии зарабатывают минимум от 2,8 евро

Чехия

Минимальная заработная плата устанавливается в почасовой и месячной ставках одновременно

17 300,00 крон (657.63 евро или 26 815 грн)

Минимальная зарплата в час: 160,89 кроны (3,95 евро)

Чаще всего в Чехии украинцы работают в сфере услуг – гостиницах, ресторанах. Мужчины работают монтажниками, строителями, на станциях техобслуживания. Немало людей открывают частные предприятия.

Татьяна из Ирпеня, переехавшая в Чехию с началом широкомасштабной войны, устроилась в одном из городов Чехии работать парикмахером.

"В Чехии и раньше хорошо знали, что украинцы добросовестно работают. Но я заметила, что в прошлом году некоторые по каким-то непонятным соображениям еще не хотели брать украинцев на работу, но потом были приятно удивлены. Сестра устроилась в гостиницу, и через месяц владелица гостиницы ей сказала: "А я и не думала, что украинцы такие трудолюбивые! Как хорошо, что ты в нашей команде", – вспоминает женщина в разговоре с РБК-Украина.

Зарплаты в Чехии – явно не из высоких, и денег хватает только на базовые нужды, говорит она. Шансы найти неплохую работу в большинстве зависят от знания местного языка, да и то это помогает не всегда.

Фото: Украинки в ЕС устраиваются на работу в сфере услуг (freepik.com)

"Я раньше пыталась учить чешский и сейчас постоянно учу. Но, как ни странно, сложно тем, кто имеет такие профессии как врач, инженер. Там стоит вопрос признания дипломов, надо подтверждать квалификацию. И это все растягивается на очень долгие сроки. Знаю врача", которая в Украине открыла в своем городке УЗИ-кабинет, а сейчас работает на кухне", – добавляет Татьяна.

Эстония

Минимальная заработная плата устанавливается на основе почасовой и месячной ставки

725,00 евро или 29 362 грн

Минимальная зарплата в час: 4,32 евро

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Словакия

Минимальная зарплата: 750,00 евро или 30 375 грн

Минимальная зарплата в час: 4,33 евро

Украинцам в Словакии предлагают преимущественно неквалифицированную и очень тяжелую работу, особенно если те не знают языка. Также тяжело в целом найти любую работу в сжатые сроки, комментирует РБК-Украина украинская блогер Наталья Будянская. Она прожила в Словакии некоторое время и вернулась в Украину.

Наталья уехала в Словакию с началом полномасштабного вторжения. В одном из университетов этой страны также учится ее дочь. Сама же женщина в Словакии проработала в цехе по производству суши, но уволилась из-за тяжелых условий труда.

"Видимо, суши теперь будут ассоциироваться с вечной мерзлотой, потому что там было холодно, и еще - с рабским трудом. Я проработала на этом цехе всего одну смену. За тот день я заработала 45 € и гайморит. 45 евро – это моя выплата беженца раз в месяц, или три пополнения счета, два похода в супермаркет или билет домой", – говорит Наталья.

Фото: Наталья Будянская во время работы в цехе при низких температурах (предоставлено РБК-Украина)

Она признается, что никому бы не посоветовала такую работу.

"Считаю, что Украине даже во время войны можно найти вакансии, где платят не меньше, или работу онлайн. Предложений много, даже несмотря на сложное время", – убеждена собеседница.

Польша

Минимальная зарплата: 3 600 злотых (760 евро или 31023 грн)

Минимальная зарплата в час: 23,50 злотых или 202,5 грн

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В Польше украинских беженцев уже меньше, чем раньше. В июле отток составил 6600 человек с временной защитой, в июне – 13635 человек. Часть людей возвращаются в Украину, некоторые переезжают в другие страны Европы, рассказывала в комментарии РБК-Украина директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

"Польские работодатели очень конкурируют между собой за рабочих из Украины. В то же время мы заметили, что украинцы становятся более требовательными к поиску работы. Это связано с намерениями украинцев относительно продолжительного пребывания в Польше", – комментирует она.

Если до войны украинцы многое интересовались сезонными работами, то сейчас ищут хорошие условия труда в среднем на период от 6 до 12 месяцев, отмечает эксперт.

"Следовательно, работодатели пытаются поднимать ставки и улучшать условия проживания, если это предусмотрено контрактом", – добавляет Анна Джоболда.

Отметим, Германия известна сильной экономикой и высоким качеством жизни. Если хорошо выучить язык и подтвердить профессиональные навыки, то в этой стране можно зарабатывать достаточно много. Мы писали, кому в Германии платят больше всего.

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