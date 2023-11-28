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"Продуктовый туризм". Как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии

Вторник 28 ноября 2023 10:17
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"Продуктовый туризм". Как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии Фото: Покупки в супермаркете (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В супермаркетах Польши вблизи границы с Чехией в последние недели отмечают наплыв чехов. Они приезжают скупаться более дешевыми товарами.

Как отличаются цены на продукты в Польше и Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на fakt.pl.

В последнее время в польских магазинах приграничных городов половина покупателей – чехи. Скачок инфляции и рост цен в Чехии привел к росту "шопинг-туризма" среди чехов, которые за покупками теперь ездят в Польшу и Германию.

В Польше решили проверить, насколько отличаются цены на основные продукты в Чехии. Для этого выбрали магазины сети супермаркетов Lidl – польском городе Торунь и в чешском Находе. Оказалось, что цены в Чехии выше минимум на 20-30%. Самая большая разница в цене – на мясо. И куриное филе, и свиная вырезка в Чехии стоят в 2,5 раза дороже.

В частности, цены сейчас в обеих странах следующие:

  • масло сливочное, 200 г – 5,76 злотых (52,58 грн) в Польше и 65,36 грн в Чехии;
  • молоко 1,5%, 1 л – 2,59 злотых (23,65 грн) в Польше и 34,24 грн в Чехии;
  • масло рапсовое, 1 л – 7,59 злотых (69,30 грн) в Польше и 81,72 грн в Чехии;
  • творог, 200 г – 1,49 злотых (13,60 грн) в Польше и 32,59 грн в Чехии;
  • хлеб, 500 г – 2,37 злотых (21,64 грн) в Польше и 37,53 грн в Чехии;
  • филе куриное, 1 кг – 17,29 злотых (157,83 грн) в Польше и 376 грн в Чехии;
  • свиная вырезка, 1 кг – 13,99 злотых (127,71 грн) в Польше и 340,59 грн в Чехии;
  • яйца, 10 шт – 6,49 злотых (59,25 грн) в Польше и 78,51 грн в Чехии;
  • картофель, 1 кг – 2,99 злотых (27,29 грн) в Польше и 48,93 грн в Чехии;
  • морковь, 1 кг – 3,99 злотых (36,42 грн) в Польше и 19,54 грн в Чехии;
  • рис, 1 кг – 3,69 злотых (33,68 грн) в Польше и 49,11 грн в Чехии;
  • сахар, 1 кг – 5,79 злотых (52,86 грн) в Польше и 45,73 грн в Чехии.

В общей сложности "корзина" из продуктов вместе с фруктами, овощами и напитками обошлась в Польше в 122,97 злотых (1122,55 грн), тогда как в Чехии – 1894,2 грн.

Хотя чешские зарплаты немного выше, чем польские, из заработанного в среднем чех может купить 27 "продуктовых корзин", тогда как поляк – 60.

Напомним, мы писали, что украинцы тратят в магазинах Польши миллиарды гриве . Больше денег апреля по июнь 2023 года оставили только немцы.

Также мы рассказывали,в каких странах ЕС самые низкие зарплаты и где работают украинцы.

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Польша Чехия продукти ціни магазини
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