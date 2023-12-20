Овочі дорожчі. Як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та України

У грудні 2023 року ціни на продукти харчування у Польщі зросли на 7% порівняно з минулим роком. У 2022 році поляки стикнулися із 20% зростання цін на їжу.

Найбільше подорожчали овочі та хліб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на agronews.com.pl.

Які продукти подорожчали у Польщі цього року

За підрахунками експертів Food & Agro банку BNP Paribas, у грудні 2023 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Польщі зросли приблизно на 6-7% порівняно з минулим роком. Нинішня інфляція набагато нижча, ніж торік (20%).

Найбільше подорожчання торкнулося продуктів рослинного походження.

"Ціни на овочі зросли приблизно на 12%, в основному через рекордно низький урожай картоплі в Польщі, яка подорожчала приблизно на 30%. Цибуля теж дорожчає. Цукор став дешевший на кілька відсотків, але шоколад та кондитерські вироби подорожчали майже на 10% через зростання цін на какао на світових ринках", – зазначив аналітик банку Павел Вижиковський.

Більш ніж на 8% подорожчали хліб і круп'яні вироби, курятина подешевшала на 5%, а свинина подорожчала на 7%. Молочні продукти стали дорожчі лише на 3%. Олія та вершкове масло подешевшали на 10%, але оливкова олія подорожчала через низький урожай внаслідок посухи у південній Європі.

Фото: Ціни в Україні та Польщі (колаж РБК-Україна)

Як відрізняються ціни на продукти в Україні та Польщі

Польські супермаркети поблизу кордонів із Чехією стикаються із напливом покупців із сусідньої країни. Зокрема, чехи приїжджають купувати м'ясо, яке у Польщі дешевше у 2,5 рази.

Ми подивилися, як відрізняються середні ціни на продукти у недорогих супермаркетах в Україні та Польщі. Ціни порівнювали у Києві та Тримісті (Гданськ) з населенням понад 1 млн людей.

Українка Світлана Онищук, яка із родиною живе у Гданську два роки, розповіла РБК-Україна, що раніше 100 злотих їй вистачало на продукти на три дні. Тепер ту саму суму витрачає на денний запас їжі.

"Різкого подорожчання немає, але інфляція відчувається. Трохи подорожчало молоко, хліб. Але загалом тут щодня у різних супермаркетах акції на якісь продукти. Переважно люди так і скуповуються – і поляки, і українці. Наприклад, щодня можна знайти акції на різні види м'яса та птиці – за 8-9 злотих (до 85 грн)", – розповідає вона.

Наводимо для порівняння ціни у Гданську та Україні:

молоко 2,5%, 1 л – 2,8 злотих (26,5 грн) та 38 грн в Україні;

масло 82%, 200 г – 4,65 злотих (44,1 грн) та 75 грн в Україні;

олія соняшникова, 1 л – 9 злотих (85,35 грн) та 65 грн в Україні;

хліб пшеничний, 0,6 кг – 3,6 злотих (34 грн) та 19 грн в Україні;

сир зернистий 5%, 250 г – 3,25 злотих (30,8 грн) та 34 грн (200 г) в Україні;

цукор, 1 кг – 5,6 злотих (53,1 грн) та 29 грн в Україні;

борошно, 1 кг – 3,2 злотих (30, 35 грн) та 20 грн в Україні;

рис, 400 г – 3,5 злотих (33,19 грн) та 38 грн в Україні;

яйця, 10 шт – 7,5 злотих (71 грн) та 60 грн в Україні;

яблука, 1 кг – 3,2 злотих (30,35 грн) та 16 грн в Україні;

банани, 1 кг – 6 злотих (57 грн) та 58 грн в Україні.

Водночас на продукти "борщового набору" ціни можуть відрізнятися суттєво:

куряче філе, 1 кг – 16 злотих (151,73) та 138 грн в Україні;

свиняча лопатка, 1 кг – 12 злотих (113 грн) та 180 грн в Україні;

картопля, 1 кг – 1,8 злотих (17 грн) та 15 грн в Україні;

морква, 1 кг – 3,5 злотих (33 грн) та 15 грн в Україні;

буряк, 1 кг – 3 злотих (28,45 грн) та 15 грн в Україні;

капуста, 1 кг – 2 злотих (19 грн) та 7 грн в Україні;

цибуля, 1 кг – 4,5 злотих (42,67 грн) та 14 грн в Україні.

За словами Світлани Онищук, покупці у польських супермаркетах зазвичай набирають повні візки продуктів, місцевих зарплат людям вистачає на повноцінне харчування.

Нагадаємо, ми писали, що українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень. Більше грошей квітня по червень 2023 року залишили тільки німці.

Також ми розповідали, у яких країнах ЄС найнижчі зарплати і де працюють українці.