Планы на зиму. Какие страны ЕС готовы принимать больше украинцев

Во многих странах Европы украинцам все сложнее найти жилье, получив статус временной защиты. Еще в сентябре 12 из 16 федеральных земель Германии заявили, что приостанавливают прием новых беженцев из-за того, что для них закончились места. В Британии пытаются решить проблему с жильем для украинцев, так как у многих закончился полугодовой срок их пребывания, а многие хозяева домов не могут взять их на более долгий термин.

Но немало стран Европы разрабатывают план на случай новой волны беженцев из Украины. И ни в одной из стран на сегодня не заявили, что не готовы принимать украинцев: наши граждане свободно могут ехать в ЕС, как и раньше.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие планы подготовили некоторые государства ЕС на случай экстренного приема большого числа украинцев.

100 миллионов евро странам, принимающим украинцев

Из-за опасений новых ударов по критической инфраструктуре Украины страны Европы готовы принять новую волну украинцев. В начале ноября в Еврокомиссии заявили о готовности предоставить еще 100 миллионов евро странам, принимающим украинских беженцев.

В мае первый транш в размере 248 млн евро в качестве чрезвычайной помощи был выделен пяти государствам-членам ЕС: Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии. Оставшиеся 52 миллиона евро будут направлены на более позднем этапе на удовлетворение возникающих потребностей, таких как проекты размещения и программы поддержки психического здоровья.

Фото: В каких странах ЕС больше всего беженцев из Украины (инфографика United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

По данным Washington Post, целых 3 миллиона украинцев уже вернулись домой — многие считают, что дома уже сравнительно безопаснее, также они хотели быть рядом с домом и семьей. Для некоторых жизнь беженца оказалась тяжелой. В то же время, по состоянию на октябрь, 4,5 миллиона украинцев зарегистрировались для временной защиты в ЕС.

Наплыва нет. Какие страны готовятся принимать больше украинцев

В многих странах Европы начали подготовку к возможному росту числа украинцев, которые будут туда приезжать. Так, в граничащих с Украиной странах планируют возобновить работу волонтерских центров, которые будут заниматься приемом беженцев. Остальные государства готовят жилье и фонды для социальной поддержки украинцев, сообщает VisitUlraine.today.

В Словакии разработали план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Там предусмотрели возможный прием до 700 тысяч новых беженцев из Украины в течение трех месяцев. "Уже сейчас волонтеры восточных словацких городов говорят про увеличение количества украинцев на 15%", — говорится в публикации.

В Венгрии также прогнозируют рост числа приездов украинцев. Сейчас в страну прибывает 300-500 человек в сутки. Однако это гораздо меньше, чем весной: тогда Венгрия принимала около 1000 украинцев буквально каждый день.

Фото: Пограничный пункт в Румынии обустраивают для приема новых беженцев (unsplash.com)

В стране для украинцев предусмотрены выплаты и предоставляется жилье. Беженцев размещают или в местных отелях, или в венгерских семьях. Им предоставляют бесплатные уроки венгерского языка, чтобы они могли продолжить образование и интегрироваться в общество.

Граничащая с Украиной Румыния также обещает украинцам поддержку. Премьер-министр страны Николай Чуке заявил, что страна была одним из первых государств, где утвердили план интеграции беженцев из Украины в местное сообщество. В этой стране вдоль линии границы уже устанавливают новые пункты помощи переселенцам. В Румынии уже определились, куда поселят беженцев в случае, если их количество увеличится и выделают средства на их поддержку.

Польша уже подготовила в центрах приема около 100 тысяч мест для новой волны беженцев. Также там создали онлайн-сервис, который помогает найти пункт помощи украинцам. Но при этом в стране также нет наплыва беженцев: количество прибывающих в страну, которым нужен статус временной защиты, не увеличивается.

Фото: В Польше тоже готовятся принимать новую волну беженцев, однако число приезжающих пока не увеличивается (unsplash.com)

Несмотря на предыдущие заявления федеральных земель Германии о нехватке мест для украинцев, в стране все же обустраивают новые места для размещения украинцев.

Так, прибывающие в столицу Германии в поисках временного убежища смогут разместиться во временном приюте на территории бывшего аэропорта Тегель. Там оборудуют палатки на летном поле. В целом же из-за нехватки "стандартного" жилья в городе местные власти Берлина считают, что на фоне сложной зимы в Украине нужно обеспечить проживанием около 10 тысяч человек. В Германии число беженцев также не растет: число прибывших переселенцев сократилось и достигает около 150 человек в день.

По состоянию на 17 ноября с начала полномасштабной войны России в Украине в Эстонию прибыли 115 367 украинских беженцев. Около 27 600 человек (23%) были несовершеннолетними. В целом с 24 февраля в Эстонию прибыло более 115 000 украинцев, но далеко не все из них остались в стране в качестве беженцев.

Из такого числа прибывших около половины заявили, что планируют остаться в стране, но статус временной защиты получило гораздо меньше человек. В стране готовы принять больше украинцев, если это будет необходимо и если они будут приезжать.

Отметим, даже несмотря на новую фазу ракетного террора и обстрелов объектов инфраструктуры, начиная с октября, очередей на границе Украины и стран ЕС не наблюдается, и новой волны беженцев тоже нет.

Также для поддержки украинцев в Нью-Йорке выделят огромную сумму.