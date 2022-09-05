Місця закінчилися. У Німеччині призупинять прийом біженців у більшості регіонів

У країні прийняли майже мільйон українців

У 12 із 16 федеральних земель Німеччини оголосили про припинення прийому нових біженців. На сьогоднішній день прихисток від війни в цій країні знайшли майже мільйон українців.

Кілька федеральних земель заявили, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Munich Eye.

Причина "переповненості" - в міграції з різних країн

На рішення зупинити програми з прийому шукачів прихистку вплинув великий потік біженців з України та інших країн. Загалом загальна кількість людей, які прибули з України до Німеччини з початку війни вже перевищила 980 000 осіб. У середньому прибуває ще 875 осіб на день.

Через такий наплив нових людей кілька федеральних земель висловили стурбованість, що незабаром досягнуть межі своїх можливостей.

"На тлі великої кількості прибулих дванадцять штатів в даний час активували блокування в системі початкового розподілу", — заявила в суботу прес-секретар міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Фото: Українці в Німеччині (gettyimages.com)

Відзначається, що біженців більше не будуть приймати в 12 із 16 федеральних земель країни.

"Навантаження на федеральні землі виникає через ситуацію з біженцями з України та загальної міграції. В даний час також можна спостерігати зростання кількості прибуттів із балканського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "закриття" є тимчасовим і звичайним. За словами чиновників, інші великі землі продовжують приймати біженців, тому знайти прихисток

залишається можливим.

Нагадаємо, ми писали, які зміни чекають біженців за кордоном із 1 вересня.