Помощь на миллионы. Для украинцев в Нью-Йорке выделят огромную сумму

С начала войны США приняли 75 тысяч украинцев, которые искали убежища в безопасной стране. Пятую часть из них – в Нью-Йорке.

На их адаптацию и проживание до двух лет федеральное правительство выделяет 21,4 млн долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на spectrumlocalnews.

На адаптацию каждого украинца потратят 1500 долларов

Такую сумму штат Нью-Йорк получил от федерального правительства на помощь в расселении украинских беженцев, покинувших свою страну после вторжения России в начале этого года.

Деньги будут отправлены 17 поставщикам услуг украинским беженцам, проживающим в штате, заявила губернатор Кэти Хокул.

"Мы гордимся тем, что продолжаем приветствовать тех, кто был вынужден покинуть свою родину из-за продолжающегося несправедливого нападения со стороны России", – сказала она.

По ее словам, в штате Нью-Йорк живет больше всего украинцев в США, и поддержка народа Украины будет оставаться там непоколебимой.

"Это федеральное финансирование имеет важное значение для возможности полноценно помогать украинским семьям, когда они адаптируются к новой жизни здесь, в штате Нью-Йорк", – добавила губернатор.

Фото: Гуманитарная помощь украинцам в США (gettyimages.com)

Программа федерального правительства предназначена для предоставления беженцам и членам их семей возможности оставаться в США на срок до двух лет. Сейчас по этой программе в штате Нью-Йорк живут около 14 тысяч украинцев.

Какую помощь будут предоставлять украинцам в Нью-Йорке

Средства за услуги поддержки будут использованы для существующих програм через Uniting for Ukraine. Это включает помощь в трудоустройстве, управление делами и обучение навыкам.

"Нью-Йорк уже давно является маяком надежды для тех, кто спасается от преследований и вынужденных военных переселенцев по всему миру. Это финансирование поможет гарантировать, что те, кто прибыл из Украины, будут иметь ресурсы, необходимые им для обретения безопасности и стабильности", – сказал Даниэль Титц, комиссар Управления временной помощи и помощи людям с инвалидностью.

Фото: Семьи, которые прибыли в США по программе для украинцев (gettyimages.com)

Организации, получающие финансирование, имеют многолетний опыт успешной помощи беженцам и иммигрантам в адаптации к новому дому и процветании в рамках сообщества, добавил он.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах меняют суммы выплат украинцам.