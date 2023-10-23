Обязательное правило. Как сортировать разные виды мусора в Германии

Украинским беженцам в Германии следует знать, что сортировка мусора в этой стране обязательна. При несоблюдении правил компания может отказаться забирать контейнер, а в отдельных случаях грозит штраф.

Как сортируют мусор в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki, который ведут волонтеры из разных стран.

Цвета и формы мусорных баков в Германии могут иметь отличия в различных федеральных землях. Обычно выделяют следующие категории мусора.

Пластик (Plastik) выбрасывается обычно в красный/желтый бак/ с желтой крышкой. Мешок для него большой – желтый или синий. Сюда относится пластиковая и металлическая упаковка, пленки, консервные банки, упаковка тетрапак от молока или сока. В такой контейнер не выбрасывают: пенополистирол, CD, аккумуляторы, текстиль.

Бумага (Papier) – обычно выбрасывают в синий бак. Сюда относится бумага, картон, журналы, газеты, флаеры, картонные коробки, не загрязненные жиром или химикатами. В такой контейнер не выбрасывают: салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.

Биоотходы (Biomüll). Обычно темно-зеленый бак или черный бак с зеленой крышкой: только биологические отходы без упаковки, например остатки еды, листья, трава, кожура от фруктов и овощей. В такой контейнер не выбрасывают: мертвых животных, пепел, кожу, песок, камни, грязь.

Прочий мусор (Restmüll) – обычно черный бак. Сюда выбрасывается то, что не подлежит переработке, что не удалось рассортировать в другие баки.

Стекло. Для утилизации стекла обычно существует один специальный бак, расположенный где-то в районе для множества домов сразу. Стекло разделяется по цвету: белое, зеленое, коричневое. В такой контейнер не выбрасывают: керамику, горшки для цветов, елочные украшения, лампочки. Бутылки выбрасывают без крышек, пустые. Тару от джемов, меда, варенья, других остатков просят вымыть перед выбрасыванием. По воскресеньям запрещено выбрасывать стеклянный мусор в контейнеры из-за звука, что может помешать покою жителей. Рядом с контейнерами для стекла обычно размещают дополнительные контейнеры для картона.

Фото: Баки для мусора в Берлине (unsplash.com)

Ненужную, но пригодную для ношения одежду и обувь выбрасывают в специальные контейнеры. Одежда попадает в благотворительные организации и потом раздается или продается за минимальную цену дальше. Порванную одежду и обувь выкидывают в прочий мусор.

Электронные приборы: телевизоры, компьютеры, утюги, пылесосы и другую электронику отвозят на специальные свалки. Иногда нужно заплатить, чтоб привезенное можно было сдать.

Батарейки и лампочки запрещается выбрасывать в обычный бак. Специальные баки обычно есть на входе в супермаркеты.

Крупногабаритные отходы (Sperrmüll) – старая мебель, электронные приборы, другие крупные изделия из дерева, металла, стекла, пластика. Строительные отходы не считаются крупногабаритным мусором. Их выставляют на улицу в определенные дни. Там его может забрать специальная машина. Для этого нужно подать заявление в местную фирму, занимающуюся вывозом этого мусора, предоставить ей список того, что необходимо забрать и назначить дату. Для вывоза существует плата, которая может различаться в зависимости от вида и количества мусора. В это же время соседи из востоных от Германии стран проезжают по улицам на своих машинах и забирают то что привлекло их внимание. Некоторый мусор нельзя выбрасывать методом "выставить на улицу", его нужно отвозить на отдельную свалку.

За загрязнение улиц, неправильную сортировку мусора, за то, что хозяин не убирает следы за своей собакой предусмотрены штрафы.

Напомним, украинка рассказала об особенностях жизни в Германии и культурных отличиях немцев.

Также мы сообщали, что в Польше будут штрафовать за неправильную езду на велосипеде и самокате. Наказывать могут за езду по тротуару для пешеходов или проезжей части.