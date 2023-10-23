Обов'язкове правило. Як сортувати різні види сміття у Німеччині

Українським біженцям у Німеччині слід знати, що сортування сміття у цій країні є обов'язковим. За недотримання правил компанія може відмовитися забирати контейнер, а в окремих випадках загрожує штраф.

Як сортують сміття в Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki, який ведуть волонтери з різних країн.

Кольори та форми сміттєвих баків у Німеччині можуть мати відмінності у різних федеральних землях. Зазвичай виділяють такі категорії сміття.

Пластик (Plastik) зазвичай викидається у червоний/жовтий бак/з жовтою кришкою. Мішок для нього великий – жовтий чи синій. Сюди відноситься пластикова та металева упаковка, плівки, консервні банки, упаковка тетрапак від молока чи соку. У такий контейнер не викидають: пінополістирол, CD, акумулятори, текстиль.

Папір (Papier) – зазвичай викидають у синій бак. Сюди відноситься папір, картон, журнали, газети, флаєри, картонні коробки, які не забруднені жиром або хімікатами. У такий контейнер не викидають: серветки, паперові рушники та туалетний папір.

Біовідходи (Biomüll). Зазвичай темно-зелений бак або чорний бак із зеленою кришкою: тільки біологічні відходи без упаковки, наприклад, залишки їжі, листя, трава, шкірка від фруктів та овочів. У такий контейнер не викидають: мертвих тварин, попіл, шкіру, пісок, каміння, бруд.

Інше сміття (Restmüll) – зазвичай чорний бак. Сюди викидається те, що не підлягає переробці, не вдалося розсортувати в інші баки.

Скло. Для утилізації скла зазвичай існує один спеціальний бак, розташований десь у районі для багатьох будинків відразу. Скло розділяється за кольором: біле, зелене, коричневе. У такий контейнер не викидають: кераміку, горщики для квітів, ялинкові прикраси, лампочки. Пляшки викидають без кришок, порожні. Тару від джемів, меду, варення, інших залишків просять вимити перед викиданням. У неділю заборонено викидати скляне сміття в контейнери через звук, що може завадити спокою мешканців. Поруч із контейнерами для скла зазвичай розміщують додаткові контейнери для картону.

Фото: Баки для сміття в Берліні (unsplash.com)

Непотрібний, але придатний для носіння одяг та взуття викидають у спеціальні контейнери. Одяг потрапляє до благодійних організацій і потім роздаэться чи продається за мінімальну ціну далі. Порваний одяг та взуття викидають до іншого сміття.

Електронні прилади: телевізори, комп'ютери, праски, пилососи та іншу електроніку відвозять на спеціальні звалища. Іноді треба заплатити, щоби привезене можна було здати.

Батарейки та лампочки забороняється викидати у звичайний бак. Спеціальні баки зазвичай є на вході до супермаркетів.

Великогабаритні відходи (Sperrmüll) – старі меблі, електронні прилади, інші великі вироби з дерева, металу, скла, пластику. Будівельні відходи не вважаються великогабаритним сміттям. Їх виставляють надвір у певні дні. Там його може забрати спеціальна машина. Для цього потрібно подати заяву до місцевої фірми, яка займається вивезенням цього сміття, надати їй список того, що необхідно забрати та призначити дату. Для вивезення існує плата, яка може відрізнятися залежно від виду та кількості сміття. Водночас сусіди зі східних від Німеччини країн проїжджають вулицями на своїх машинах і забирають те, що привернуло їхню увагу. Деяке сміття не можна викидати методом "виставити на вулицю", його потрібно відвозити на окреме звалище.

За забруднення вулиць, неправильне сортування сміття, за те, що господар не прибирає слідів за своїм собакою, передбачені штрафи.

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