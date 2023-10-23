Курсы повторно и споры с соседями. Украинка рассказала об особенностях жизни в Германии

Германия продолжает предоставлять защиту всем желающим беженцам из Украины. Многих привлекает всесторонняя социальная помощь, включая выплаты и оплатуа жилья, но нередко приходится сталкиваться и с проблемами.

Своим впечатлениями о жизни украинцев в Германии с РБК-Украина поделилась Галина Михайлович, которая до войны работала в Киеве медсестрой.

Языковые курсы можно посещать повторно

Украинка живет в Германии с марта прошлого года и планирует пока оставаться в этой стране. Она поселилась у знакомых в городе Липпштадт в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Сейчас Галина посещает интеграционные курсы и готовится стать матерью, поэтому вопросом поиска работы пока не задавалась.

"Я позже хочу работать по профессии, но, насколько знаю, нужно знать на соответствующем уровне язык и подтвердить диплом", – делится она.

Беженка начала посещать интеграционные курсы в августе прошлого года. В августе 2023-гого сдала экзамен на владение немецким языком на уровень В1. При этом можно учиться и до уровня В2. Если кто-то не сдал экзамен по языку на уровень В1, то можно пойти на курсы повторно. Так сделали многие беженцы, говорит она.

Фото: Галина Михайлович в Германии (предоставлено РБК-Украина)

К каким проблемам с жильем следует быть готовым

Тем украинцам, которые только собираются ехать в Германию получать временную защиту, Галина Михайлович советует заранее искать жилье.

"Сейчас напряженно с этим. Не все земли принимают, уже полно людей и привилегий стало меньше. Я ехала в Германию уже к знакомым. Те, кто сейчас ищет жилье, им надо постараться", – предупреждает украинка.

Стоит быть готовым к разным проблемам с жильем: например, что Джобцентр не оплачивает квартиру, если она превышает по метражу. Также были случаи, когда беженцы подписывали контракты, не читая, потом неожиданно приходили счета на огромные суммы, которые нужно было оплатить в короткий срок.

"У некоторых беженцев были споры с соседями: кому-то наши шумели, не там ставили свои велосипеды, кому-то еда неприятно пахла. У кого было так, что долго не могли допроситься ремонта вай-фая. Кому-то ставили завышенную плату за аренду. Если шли на подработки, то Джобцентр снимал деньги с пособия и еще высчитывал за оплаченную ранее мебель. Кому-то урезали выплаты, когда приезжали родственники жить в одной квартире и тоже становились на учет в Джобцентр", – перечисляет беженка.

Фото: Архитектура города Липпштадт (facebook.com/StadtverwaltungLP)

С какими еще проблемами сталкиваются беженцы в Германии

Галина Михайлович делится, с какими трудностями ей пришлось столкнуться:

"В Украине я знала куда пойти и что где взять, а здесь иногда непонятно. Плюс еще незнание языка".

"Законы, которые пока не все знаешь и понимаешь".

"Работа консульств: беженцев много, а работников мало. Онлайн-запись сделать невозможно, некоторые пытаются записаться месяцами".

"Немного легче тем, у кого вопросы с паспортами. Для этого открыли дополнительные отделения по другим городам. У меня лично был вопрос к нотариусу и это "задачка со звездочкой". Я написала письмо в консульство, что я на третьем триместре. И мне помогли – сами назначили дату приема, перенесли ее на неделю, когда написала, что на эту дату у меня экзамен", – делится она.

Фото: Языковые курсы в Германии (gettyimages.com)

Особенности медицины в немецких городах

По словам Галины Михайлович, Германия в социальном плане помогает украинским беженцам лучше всех стран.

"Я лично благодарна Германии за всю помощь. По беременности все оплачивает страховка. Я поздно узнала, что можно было уже с 12 недели получать деньги на витамины от Джобцентра. Есть еще организация АВО, которая дает единоразовую помощь на покупку коляски, одежды и прочего для ребенка. Анализы наполовину оплачивает страховка, половину – самостятельно. Но потом с чеками и рецептами можно прийти в страховую компанию, и они возвращают часть денег", – рассказывает украинка о помощи будущим матерям.

В городе, где живет Галина, есть хороший роддом. Но если город маленький, то к специалисту обычно надо ехать в другой город.

"Здесь нет поликлиники, как мы привыкли. Тут отдельные частные кабинеты докторов или небольшие объединения. А так стоят 2 больницы – католическая и евангельская", – поделилась она.

Беженку удивило, что в Германии много домов для престарелых с разным уровнем.

"Есть такие, где все в одном здании, а есть как отдельные районы с достойными домами. Также тут ездят по домам службы по уходу за больными и пожилым".

Какие различия украинцев и немцев замечают беженцы

Украинку удивили различия между украинками и немцами в культуре времяпрепровождения. По ее наблюдениям, в Украине многие люди отдыхают с алкоголем: летом на природе, на концертах.

"Здесь только и видишь группы из велосипедистов, чаще пожилых людей и подростков. Если на природе, то все культурно сидят, без громкой музыки. На концертах, которые проводит город, тоже много пожилых, которые подпевают и танцуют. Если есть алкоголь, то его не много и все культурно", – отметила Галина.

Фото: Люди на улице в Германии (pixabay.com)

В ее городе есть свой театр. Там постоянно что-то происходит, как и в городе.

"Даже выпускают для этого специальные каталоги на год с событиями. Можно найти и те что со свободным входом. Делали для беженцев и их детей бесплатные концерты и поездки", – поделилась девушка.

Она посещает в художественную школу, которую открыла одна из украинских беженок. Мастер классы по лепке из глины для детей проводит еще одна украинка. Еще одна – начала вести свои курсы по игре на бандуре.

"У нас уже были свои выставки и на них приходил мер. В прошлом году к украинскому Дню независимости немцы устроили небольшое событие, где выступал мер. Тогда я пошла в церковь, в честь нас там провели службу. Из украинцев была только я. Все остальные – немцы. Все было забито людьми и все молились за нас. Хотя обычно церкви стоят почти пустые и там бывает пара человек", – рассказала она о поддержке немецкого общества.

Напомним, мы рассказывали, какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии. Кроме денег, украинцам оплачивают аренду жилья и обучение детей. Пособие по безработице в следующем году вырастет на 12%.

Также мы рассказывали, что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно. Человек может приехать только в ту землю, где до своего выезда был зарегистрирован. Но пункты приема больше не примут.

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