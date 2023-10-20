ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До 13 000 гривен. В Польше будут штрафовать за неправильную езду на велосипеде и самокате

Пятница 20 октября 2023 13:12
UA EN RU
До 13 000 гривен. В Польше будут штрафовать за неправильную езду на велосипеде и самокате Фото: Велосипедист в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 20 октября работники муниципальной полиции в Польше получили право выписывать штрафы за нарушение правил передвижения на велосипеде или самокате.

За что могут штрафовать людей, управляющих немоторными транспортными средствами, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Штрафы могут получить люди, которые будут передвигаться на велосипеде, электросамокате по дороге общего пользования, в жилой зоне или проезжей зоне. В частности, будут штрафовать тех, кто будет ездить по тротуару для пешеходов – на сумму от 50 до 200 злотых (432-1730 грн).

В то же время те, кто управляет немоторными транспортными средствами без необходимых прав, будут оштрафованы на сумму до 1500 злотых (примерно 13000 грн).

Согласно правилам, детям до 10 лет разрешается кататься на велосипедах и самокатах только в сопровождении взрослого. А в возрасте от 10 до 18 лет необходимо иметь по крайней мере велосипедную карточку или водительские права категории A1, AM, B1 или T. Для взрослых достаточно удостоверения личности.

Также выговор или штраф до 1500 злотых получить за следующие правонарушения:

  • непредоставление дороги пешеходу;
  • объезд транспортного средства, которое остановилось перед пешеходным переходом;
  • непропуск на переходе людей с инвалидностью.

Велосипедную карту можно получить, сдав экзамен на право езды на велосипеде в школе или в воеводском центре дорожного движения. Дети должны уметь не только ездить, но и знать общие правила, знаки и уметь оказывать первую помощь.

Раньше мы писали, какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ПДР штрафи
Отдых в Украине
Мнения
Елена Нечеснюк
Выплаты для ВПЛ. Кто теперь имеет право на помощь от государства по новым правилам
Елена Нечеснюк
юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на захист"
Виктор Шатров
Бассейны и спа. Сколько стоит отдых на термальных водах Закарпатья осенью
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Олег Васильев
Расписание на осень. Как доехать до Варшавы и Хелма из Украины: советы
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Алексей Войцеховский
Настоящее сердце Гуцульщины. Во сколько обойдется отдых в Верховине осенью
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Все мнения