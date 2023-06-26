Польский самолет с пассажирами залетал в закрытое небо Украины: причины инцидента

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации с начала войны. Но на днях польский самолет с пассажирами пролетел над Ужгородом.

В чем была причина инцидента и какие были риски для авиалайнера, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

В закрытое небо Украины залетел самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, который выполнял чартерный рейс из польского аэропорта Познань в на турецкий курорт Анталья. Случай произошел 23 июня.

Согласно данным онлайн-радара Flightradar24, самолет Enter Air залетел в Украину не более чем в 25 км от границы.

Авиалайнер пролетел над Ужгородом и находился в небе Украины около 5 минутминут. Как объяснили польские диспетчеры, в это время пилоты держали связь с вышкой в Братиславе.

Польское агентство аэронавигационных услуг PANSA передало информацию в Государственную комиссию по расследованию авиационных инцидентов

Причиной, почему словацкие диспетчеры могли направить авиалайнер в Украину, мог быть грозовой фронт.

Фото: Маршрут полета над Украиной (скриншот Flightradar24)

В 2006 году под Донецком разбился самолет российской авиакомпании "Пулково", когда пилоты попали в грозовой фронт. Попытка поднять воздушное судно на максимально возможную высоту не помогла, самолет потерял скорость и упал.

Гражданские самолеты ежедневно пролетают вблизи границы с Украиной в районе Ужгорода, поэтому для польского авиалайнера с пассажирами залет на несколько километров в украинское воздушное пространство далеко от линии фронта несло меньшую опасность, чем попадание в эпицентр грозы, считают эксперты.

Пассажиры благополучно долетели в Анталию. А позже в авиакомпании подтвердили, что все происходило в соответствии с процедурами безопасности – самолет действительно облетал грозовой фронт.

Напомним, мы писали, заработает ли аэропорт во Львове во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.