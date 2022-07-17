Клімат, зарплати та медицина. Які країни Європи – найкращі для переїзду та життя

Фото: Які країни Європи варто вибрати для життя (колаж РБК-Україна)

Також іноземці назвали напрямки, де стикаються із труднощами при переїзді

Емігранти оцінили найкращі та найгірші європейські країни у 2022 році з точки зору кар'єри, соціального життя та охорони здоров'я.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

InterNations провела щорічне опитування Expat Insider за напрямками для емігрантів по всьому світу. Аналітики глобального співтовариства для людей, які живуть і працюють за кордоном, опитали 11 970 емігрантів, що представляють 177 національностей.

У яких європейських країнах зараз найкраще жити

У звіті Expat Insider 2022 розглядаються 52 напрямки для експатів. Країни ранжуються відповідно до якості життя тих, хто туди приїхав жити. В ході опитування емігрантів запитували про легкість облаштування, роботи за кордоном і особисті фінанси там, де вони живуть. Вперше рейтинг також включає новий індекс Expat Essentials, який охоплює цифрове життя, адміністративні теми, житло та мову.

Португалія – найкраще місце для експатів у Європі

Португалія займає четверте місце в загальному рейтингу кращих країн світу для експатів, особливо завдяки теплому клімату і хорошому рівню соціального життя.

Фото: Португалія особливо подобається іноземцям через теплий клімат та погоду (unsplash.com)

Дев'ять з десяти опитаних експатів сказали, що їм подобаються клімат і погода Португалії, а 89% задоволені якістю повітря. Емігрантам подобаються можливості для занять спортом, а 93% сказали, що в країні легко і безпечно пересуватися пішки або на велосипеді.

Опитані також сказали, що їм легко заводити друзів серед місцевих жителів і вести приємне соціальне життя. Один емігрант з Німеччини зазначив, що у Португалії "люди доброзичливі та відкриті".

Проте більше половини опитаних експатів сказали, що їм важко мати справу з місцевою бюрократією. Люди також заявили, що незадоволені місцевим ринком праці та кар'єрними можливостями. Таким чином, Португалія опускається на 35-е місце в індексі Work Abroad. Однак в цілому 85% експатів заявили, що задоволені своїм життям в цій країні.

Іспанія пропонує кращу якість життя

Попри п'яте місце в загальному рейтингу, Іспанія була визнана найкращим місцем для експатів за якістю життя. Опитані сказали, що їм сподобалося різноманітність пропонованих страв і ресторанів, можливості для занять спортом, культура і нічне життя.

"Насолоджуюся соціальною свободою і культурою в Іспанії. Тут також відмінне нічне життя", — прокоментував один емігрант з Австралії.

Фото: Іспанію високо оцінюють за природу та ресторани (unsplash.com)

Іспанія також зайняла високе місце за кліматом і погодою, поступившись тільки сусідній Португалії. Доступність системи охорони здоров'я Іспанії майже чотири з п'яти оцінили людей позитивно. 77% заявили, що вони можуть отримати доступ до всіх видів необхідних їм медичних послуг.

Хоча Іспанія не входить до десятки кращих за індексом особистих фінансів, 70% опитаних задоволені вартістю життя. Однак, як і в Португалії, експати в Іспанії висловили невдоволення кар'єрними можливостями й відсутністю справедливої оплати праці.

У Франції хороша медицина, але багато бюрократії

Франція отримала поганий рейтинг в опитуванні 2022 року, зайнявши лише 31-е місце з 52 напрямків.

Хоча в рейтингу якості життя країна займає 11-е місце, іноземці стикаються тут з мовними проблемами. Троє з п'яти кажуть, що у Франції важко жити, не говорячи місцевою мовою. Франція також увійшла в десятку найгірших за рівнем бюрократії.

Фото: у Франції далеко не всі говорять іноземними мовами (unsplash.com)

"Всі адміністративні моменти дуже складні. Система застаріла і працює повільно", — сказав литовський емігрант.

Але іноземці високо оцінили систему охорони здоров'я країни: 84% експатів у Франції задоволені доступністю медицини. "Мені подобається доступ до охорони здоров'я та громадський транспорт", — прокоментував один італійський емігрант.

Емігранти в Італії незадоволені низькою зарплатою

Попри загальну репутацію країни для комфортного і красивого життя, Італія увійшла до десятки найгірших напрямків для експатів в опитуванні InterNations.

У цій країні нещодавно оголосили про створення нової візи для кочівників, щоб спростити віддалену роботу для тих, хто хоче переїхати до Італії. Але вона як і раніше знаходиться на 44-му місці в рейтингу: емігрантам особливо важко мати справу з місцевою бюрократією і відкривати рахунок у місцевому банку.

Фото: В Італії іноземці насолоджуються гастрономічним розмаїттям і ресторанами (unsplash.com)

Країна також входить до десятки найгірших за індексом роботи за кордоном: 29% експатів вважають, що їх робота не оплачується справедливо. Майже половина опитаних також заявили, що незадоволені місцевим ринком праці.

Водночас Італія показує набагато кращі результати з точки зору легкості облаштування: 68% вважають, що в Італії легко звикнути до місцевої культури. Іноземці в Італії також насолоджуються кліматом і погодою, гастрономічною різноманітністю і ресторанами.

Які європейські країни гірше підходять для переїзду

Люксембург, згідно з опитуванням, увійшов до десятки найгірших країн. Його критикують за відсутність розваг і високу вартість життя. 42% іноземців незадоволені своїм соціальним життям в цій країні.

На Мальті іноземці незадоволені інфраструктурою для автомобілів, міським середовищем і наявністю невеликого числа галузей, які виробляють товари або надають послуги, які приносять користь навколишньому середовищу. 69% експатів також натрапляють на труднощі при відкритті банківського рахунку.

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