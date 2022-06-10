20 тисяч євро на рік. Скільки можна заробити у Франції без знання мови
Де шукати вакансії та на які зарплати можна розраховувати
Чимало українців, які через війну переїхали до Франції та отримали статус тимчасового захисту, вже знайшли роботу.
Які вакансії є у Франції без знання французької мови та скільки українці можуть заробити – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
З чого почати пошук роботи і яка мінімальна зарплата
Українці, які отримали тимчасовий захист у Франції, автоматично мають право на професійну діяльність. Біженець може бути найманим працівником або стати приватним підприємцем.
Про це йдеться на сайті Координаційного комітету допомоги Україні у партнерстві з посольством України у Франції.
На сторінці refugies.info зібрана інформація, як українським біженцям збудувати своє життя у Франції – від роз'яснення юридичних моментів до варіантів навчання для подальшого працевлаштування, та пропозицій для тих, хто не володіє французькою мовою.
Фото: Незнання французької мови можна компенсувати англійскою (pixabay.com)
Деякі пропозиції роботи від французьких роботодавців можна знайти і на Facebook-сторінці. Серед останніх вакансій:
- менеджер на склад в Париж зі знанням англійської мови на досвідом роботи в логістиці;
- менеджери-консультанти зі знанням англійської мови у консалтингову компанію в Парижі;
- офіціанка в піцерію в Ліон;
- дві покоївки для прибирання котеджів у Альпах;
- кваліфікований автомеханік з досвідом роботи від 3 років в Каннах.
Лікарям пропонують спрощену процедуру підтвердження кваліфікації з подальшим працевлаштуванням молодшим лікарем, медсестрам і фізіотерапевтам надають роботу доглядальниками.
Розмір заробітної платні не вказаний, але у Франції погодинна ставка мінімальної оплати складає 10,57 євро, а мінімальна місячна заробітна плата при робочому тижні 35 годин має складати 1 603 євро.
На яких сайтах можна шукати роботу у Франції самостійно
Найперше, де біженцям варто шукати роботу – зареєструватися в центрі зайнятості (pole emploi), це можна зробити онлайн. В базі цієї структури – найбільша кількість вакансій у країні, проглядати їх можна й без реєстрації в системі.
Фото: Пошук роботи варто починати із центрів зайнятості (unsplash.com/tim-gouw)
Також є чимало сайтів із пропозиціями роботи, де можна шукати вакансії самим:
Qapa;
Lagriculture-recrute – вакансії на сезонні роботи в сільському господарстві;
Technojobs – вакансії для спеціалістів IT;
Яку зарплату можна знайти для українців без знання французької мови
Серед пропозицій вакансій, де не потрібно знання французької мови, працівники на рецепшен у готель Парижа з хорошим рівнем англійської. При робочому тижні о 30 годині заробітна плата на рік становитиме від 27 тисяч євро.
Робота з догляду з літніми людьми оцінюється мінімально та погодинно – від 10,8 євро. За сезонну роботу з озеленення, включаючи прополку бур'янів та садові роботи, пропонують від 20 тисяч євро заробітної плати на рік плюс бонуси. Це якраз мінімальна офіційна зарплата.
Фото: Сезонна робота у Франції зі знанням англійської мови (скріншот РБК-Україна/ua.europa.jobs)
Втім, є чимало пропозицій працювати на пакуванні на різноманітних підприємствах харчової промисловості. Такі вакансії легше знайти на сайтах українською та російською мовою або у відповідних групах у соцмережах.
Наприклад, на сторінці групи Facebook "Робота у Франції" пропонують роботу для жінок чи родин:
"Оператор кондитерського виробництва у Франції, Реймс. Пакування, комплетування наборів, виготовлення тістечок. 7.5 годин на день, робота в три зміни, враховуючи нічні. Бажано мати базову англійську, водійське посвідчення, своє авто, бажання и жити та працювати у Франції хоча б 6 місяців.
Ми пропонуємо вам довгостроковий контракт від 20.6, 27.6 або кінець серпня. Зарплата: 1000 євро нетто на місяць + додаткові години, ваучери на харчування, житло, медичне страхування", - говориться в оголошенні.
На сайті eurabota.ua - схожа вакансія про роботу на шоколадній фабриці у передмісті Парижа. Там пропонується зарплата в 10 євро на годину з 8-10 годинними змінами і проживанням у хостелі. Платити обіцяють від 2000 євро.
Фото: У деяких вакансіях для українців передбачена зарплата, нижча за офіційний мінімум (скріншот РБК-Україна/facebook.com/Франція, Париж - робота)
На таку саму зарплату набирають працівників на конвеєр на молочному заводі в Бордо, на виробництво мармеладу чи кави в Парижі.
На іншому сайті layboard.com пропонують працювати на шоколадній фабриці у передмісті Парижа за 3500 євро на місяць. При цьому робоча норма – від 48 годин на тиждень. Зміни по 8-12 годин. Зазначається, що досвід та знання мови не обов'язкові. Для оформленні потрібен біометричний паспорт. Проживання безкоштовне, по 2-4 особи в кімнаті.
Фасуючи пазли та іграшкові конструктори на конвеєрі підприємства у Марселі, можна заробити 2600-3000 євро на місяць (14 євро на годину). Зміни 10-12 годин на день, 6 днів на тиждень.
Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українці в Німеччині без знання мови.