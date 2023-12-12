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Новые рейсы из Германии и Чехии. Куда можно будет летать летом бюджетно

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествовать самолетом украинцы сейчас могут из аэропортов Европы. В 2024 году количество направлений для путешествий вырастет – лоукостер Ryanair добавляет 21 рейс из 8 европейских стран.

Полететь по доступным ценам можно будет в популярные туристические города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует расширить сеть полетов и добавить новые рейсы из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии. Начало работы новых маршрутов запланировано на март-июль 2024 года.

В частности, путешествовать к морю и не только можно будет по следующим направлениям:

Польша

  • Вроцлав – Марсель с 1 апреля;
  • Гданьск – Бриндизи с 1 мая;
  • Гданьск – Скеллефтео со 2 апреля;
  • Жешув – Аликанте с 3 апреля;
  • Познань – Копенгаген со 2 апреля;
  • Познань – Прага с 1 апреля;
  • Познань – Салоники с 31 марта.

Германия

  • Берлин – Бирмингем со 2 апреля;
  • Берлин – Каунас с 31 марта;
  • Карлсруэ – Баня-Лука с 1 апреля;
  • Мемминген – Пула с 1 июня;
  • Нюрнберг – Превеза с 3 июня.

Чехия

  • Прага – Бристоль с 4 июля.

Австрия

  • Вена – Риека с 1 июня;
  • Вена – Сплит с 1 апреля.

Фото: Остров Скиатос в Греции (unsplash.com)

Венгрия

  • Будапешт – Скиатос с 3 июня.

Румыния

  • Бухарест – Лидс со 2 апреля;
  • Бухарест – Малага с 1 июня;
  • Бухарест – Скиатос со 2 июня.

Болгария

  • София – Скиатос с 1 июня.

Словакия

  • Кошице – Задар с 31 марта.

Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

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