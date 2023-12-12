Новые рейсы из Германии и Чехии. Куда можно будет летать летом бюджетно

Путешествовать самолетом украинцы сейчас могут из аэропортов Европы. В 2024 году количество направлений для путешествий вырастет – лоукостер Ryanair добавляет 21 рейс из 8 европейских стран.
Полететь по доступным ценам можно будет в популярные туристические города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует расширить сеть полетов и добавить новые рейсы из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии. Начало работы новых маршрутов запланировано на март-июль 2024 года.
В частности, путешествовать к морю и не только можно будет по следующим направлениям:
Польша
Германия
Чехия
Австрия
Венгрия
Румыния
Болгария
Словакия
Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.
Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.